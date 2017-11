PC XOne PS4

Star Wars - Battlefront 2 ab 52,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Star Wars - Battlefront 2 ab 49,90 € bei Amazon.de kaufen.

Als sich vor wenigen Tagen Harald Fränkel zu Besuch in der GamersGlobal-Redaktion ankündigte, stand für uns fest: Diese Chance müssen wir nutzen und Harald gleich für eine Stunde der Kritiker aktivieren – zumal mitauch schnell ein Spielekandidat gefunden war, der eh als Teil der diesjährigen SdK-Offensive eingeplant war (der ursprünglich für diesen Titel vorgesehene Gastkritiker Michael Hengst tritt demnächst stattdessen in einer Classic-SdK an).Jeweils 60 Minuten schlagen sich Jörg Langer und Harald Fränkel durch die Solo-Kampagne von Battlefront 2. Dass es diese überhaupt gibt, ist alles andere als selbstverständlich: Der Vorgänger erschien vor zwei Jahren noch als Multiplayer-Titel, dessen Bot-Matches und Challenges maximal als Bonus durchgegangen waren. Umso gespannter sind die beiden Kritiker nun, ob EA und Dice beim Story-Modus des zweiten Teils ernstmachen, oder doch nur wieder eine verkappte Multiplayer-Matches mit der KI als Kampagne verkaufen.In der Stunde der Kritiker zeigen wir euch wie üblich in etwas mehr als 25 Minuten die interessantesten und wichtigsten kommentierten Spielszenen. Danach schreiten Langer und Fränkel zum Fazit, das sie einzig und allein aus ihrer Erfahrung der ersten Spielstunde und völlig subjektiv treffen: Würden sie Star Wars - Battlefront 2 auch in ihrer Freizeit freiwillig nach der ersten Stunde weiterspielen?Um diese Stunde der Kritiker sehen zu können, habt ihr zwei Möglichkeiten. Erstens: Ihr nutzt den Einzelkauf und erhaltet kurz nach eurer Zahlung Zugang zu der Folge. Zweitens: Ihr seid oder werdet Premium-User von GamersGlobal. Wir empfehlen euch natürlich Letzteres, erhaltet ihr auf diese Weise auch Zugriff auf alle Folgen der SdK-Offensive 2017, zu der neben Star Wars - Battlefront 2 auch, Heinrichs "Die Stunde des Kritikers" zusowie eine noch näher zu bestimmende Classic-SdK gehören. Welche Leistungen darüber hinaus in GG-Premium enthalten sind, erfahrt ihr auf dieser Übersichtsseite Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen!*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Battlefront-SdK".