GC 2017: Star Wars - Battlefront 2 angespielt – Weltraumkämpfe mit Missionsstruktur

Die Multiplayergefechte hoch über dem Planeten Fondor spielen sich rund um dieses Reparaturschiff ab.

Einige Missionsziele liegen im Inneren des Schiffes und erfordern präzise Flugmanöver.

Mehr Vielfalt bei den Raumschiffen, in Phasen aufgeteilte Missionen und echte Weltraumkämpfe – mitmöchten Dice und EA gleich mehrere Kritikpunkte am Jägerstaffel-Modus des ersten Teils angehen und beseitigen. Ob ihnen das gelingt, haben wir beim Probespielen auf der Gamescom 2017 herausgefunden.Die erste Neuerung im Starfighter Assault genannten Modus begegnet uns gleich beim Start, denn nun dürfen wir immerhin zwischen drei Raumschiffen wählen. Auf Seiten des Imperiums sind das der Tie Fighter, der Tie Interceptor sowie der Tie Bomber. Sie unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in ihrer Ausstattung. Lediglich der Tie Bomber etwa verfügt über einen speziellen Kondensator, der das Überhitzen durch zu starken Gebrauch der Laser verzögert.Bezogen auf das reinee Fluggefühl konnten wir in unseren Probepartien allerdings kaum Unterschiede zwischen ihnen ausmachen – ob wir nun einen Fighter oder Interceptor steuerten, erkannten wir vor allem an der Optik als auch an den mitgeführten Extras. Noch immer fühlt sich die Steuerung der Schiffe in den ersten Minuten mit dem Gamepad sehr sensibel an, mit ein wenig Übung gelingen aber auch gefühlvolle Flugmanöver.Fanden die Luftkämpfe ursprünglich ausschließlich auf Planetenoberflächen statt, geht es in Battlefront 2 auch schon ohne einen erst später veröffentlichten DLC in den Weltraum. Die von uns gespielte Mission hörte etwa wie der gleichnamige Planet aus dem Star-Wars-Universum auf den Namen Fondor, damit man zumindest ein wenig einordnen kann, wo man sich gerade befindet.Die Karten bieten nun ein übergeordnetes Ziel. Im All hoch über Fondor geht es darum, auf Seiten des Imperiums ein riesiges Reparaturschiff vor dem Angriff der Rebellen zu schützen. Die wiederum müssen dafür unter anderem einen Schildgenerator zerstören sowie nach und nach den Reaktor freilegen und anschließend unter Beschuss nehmen.Das neue Missionssystem verleiht den bisherigen Team-Deathmatch-Kämpfen zweifelsohne eine gewisse Struktur. Allerdings können wir nach den ersten Probepartien festhalten, dass Starfighter Assault niemanden zu den Raumkämpfen bekehren wird, der bisher auch nichts mit Jägerstaffel anfangen konnte. Insbesondere die direkten Kämpfe gegen menschliche Mitspieler definieren sich weiterhin vor allem durch ihre Hektik.