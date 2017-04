Star Wars - Battlefront 2: Erste Infos, Release-Termin, Pre-Order-Boni, Deluxe-Edition und Trailer

PC XOne PS4

Wie angekündigt, haben DICE und Electronic Arts im Zuge der Star Wars Celebration erste Details zu Star Wars - Battlefront 2 verraten. Die imperiale Offizierin, die bereits im zuvor durchgesickerten Teaser auftauchte, ist, wie vermutet die Protagonistin des Spiels. Sie wird in der Singleplayer-Kampagne das Commando über das sogenannte Inferno Squad übernehmen - eine Spezialeinheit des Imperiums, die sich auf eine Mission begibt, um sich an den Rebellen für den Tod des Imperators und die Zerstörung des zweiten Todessterns zu rächen. Die Dame hört auf den Namen Iden Versio und wird, wie zuvor vermutet, von der Schauspielerin Janina Gavankar (Sleepy Hollow) verkörpert, was die Darstellerin auch via Twitter bestätigte.

Die Entwickler beschreiben die Kampagne als „ eine außergewöhnliche Odyssee der Rache, des Verrats und der Erlösung“, die sich über den 30-jährigen Zeitraum zwischen Star Wars - Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars - Episode 7 - Das Erwachen der Macht erstreckt. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr an bestimmten Stellen auch die Rolle einiger berühmter Charaktere übernehmen und diverse bekannte Planeten, sowie auch neue Schauplätze besuchen. Mit Vardos gibt es einen ganz neuen Planeten, der speziell für das Spiel erschaffen wurde und eine Art imperiales Utopia darstellt. Hier wachsen die Kinder des Imperiums in Frieden auf und streben danach, zu den Elite-Kämpfern, wie Iden, zu werden.

Der Multiplayer-Modus soll diesmal viel größer ausfallen und alle drei Epochen (die Prequel-, die Original- und die neue Trilogie) abdecken. Die Entwickler versprechen Schlachten mit bis zu 40 Charakteren, zahlreichen steuerbaren Fahrzeugen und Anpassungsmöglichkeiten. Charaktere, wie Luke Skywalker, Kylo Ren, Yoda, Darth Maul und Rey werden, wie zuvor angedeutet, im Multiplayer spielbar sein. Auch galaktische Raumschlachten wurden offiziell bestätigt. Diese sollen sowohl in den Online-Partien, als auch in der Kampagne eine Rolle spielen. Den Multiplayer-Modus entwickelt das Studio Criterion, das für den Vorgänger die VR-Mission „Rogue One“ lieferte. Weitere Details zum Spiel könnt ihr der offiziellen Homepage entnehmen.

Star Wars - Battlefront 2 wird am 17. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen und kann bereits bei den teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Als Vorbesteller könnt ihr euch spezielle Belohnungen für den Multiplayer-Modus, in Form von exklusiven Looks für Kylo Ren und Rey aus Star Wars - Episode 8: Die letzten Jedi sichern. Darüber hinaus gibt es epische Fähigkeitenupgrades für die beiden Charaktere, sowie den Millennium Falken und ein neues Schiff der Ersten Ordnung aus dem kommenden Film.

Neben der Standardversion wird es auch eine Deluxe Edition geben, die jeweils ein Upgrade-Pack und eine Elite-Fähigkeit zur sofortigen Freischaltung für alle vier Multiplayer-Klassen (Eliteoffizier, Schwermetall, Sturmangriff und Meisterspezialist), sowie einen Vorabzugang ab dem 14. November 2017 für die Vorbesteller umfasst. Zusätzlich dazu bietet Electronic Arts für Abonnenten seiner beiden Dienste EA Access und EA Origins die Möglichkeit, den Titel bereits ab dem 9. November 2017 zu spielen. Passend zur Ankündigung gab es im Rahmen des Events auch den vollständigen Trailer zu sehen, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.