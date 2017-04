Elite - Dangerous: Umfangreiches Commanders-Update veröffentlicht

PC XOne MacOS

Von Frontier Developments wurde am gestrigen 11. April das umfangreiche Update 2.3 für Elite - Dangerous für PC und Xbox One veröffentlicht, das den Titel "The Commanders" trägt. Dieses implementiert den "Holo Me"Avatar-Editor ins Spiel, der umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung eures Avatars bietet sowie das "Multi-Crew"-Feature, mit dem es jetzt erstmals möglich ist, kooperativ in einem Schiff durch das Elite-Universum zu fliegen und zu kämpfen. Eine neue Kamera-Option ermöglicht euch zudem spektakuläre Außenansichten eures Raumschiffs und Piloten.

Um in den kompletten Genuss aller neuen Features zu kommen, benötigt ihr zwingend den (kostenpflichtigen) Season-Pass zur laufenden Horizons-Season. Solltet ihr die Erweiterung nicht besitzen, dürft ihr euch trotzdem über zusätzliche Inhalte freuen. Dazu gehören unter anderem neue Entdeckungen und Herausforderungen, die Megaships, 32 neue Asteroiden-Stationen sowie zahlreiche Verbesserungen und Balance-Anpassungen.

Das von den Entwicklern erstellte Launch-Video zum Commanders-Update haben wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden, in diesem könnt ihr euch während der knapp anderthalbminütigen Laufzeit einen Ersteindruck zu den wichtigsten Kern-Features und Neuerungen verschaffen. Eine Komplett-Übersicht bietet das Changelog, welches ihr in englischer Sprache im Offiziellen Forum zum Spiel findet.