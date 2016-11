Golden Joysticks Awards 2016 in London: Das sind die Gewinner

PC XOne PS4

In London wurden vor wenigen Stunden die 34. Golden Joystick Awards verliehen. Die Auszeichnung als „Spiel des Jahres“ konnte diesmal From Software mit Dark Souls 3 (Testnote: 8.5) mit nach Hause nehmen. Zu weiteren Gewinnern gehören außerdem Blizzards Overwatch (Testnote: 9.5), das unter anderem als bestes PC- und Multiplayer-Spiel geehrt wurde, sowie CD Projekts letzte Erweiterung Blood and Wine (Testnote: 9.5) zu The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0), das in den beiden Kategorien „Storytelling“ und „Visual Design“ gewann.

CD Projekt Red darf sich zudem mit dem Award „Bestes Studio des Jahres“ rühmen, während die englische Geralt-Stimme Doug Cockle den Preis „Beste Gaming-Performance“ erhielt. Pokemon Go konnte ebenfalls in zwei Kategorien abräumen; und zwar als „Handyspiel des Jahres“ und die „Innovation des Jahres.“ Darüber hinaus wurde der Zelda-Entwickler Eiji Aonuma mit einem „Lifetime Achievement Award“ geehrt. Der „Breakthrough Award“ ging an Stardew-Valley-Schöpfer Eric Barone, während Sean Plott (Day9) zur „Gaming-Persönlichkeit des Jahres“ gewählt wurde. Jesse Cox wurde als „Aufstrebende YouTube-Persönlichkeit des Jahres“ ausgezeichnet.

Uncharted 4 - A Thief’s End (Testnote: 9.5) wurde zum „Playstation-Spiel des Jahres“ gekürt, während Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) den Award „Xbox-Spiel des Jahres“ gewann. Lara Croft wurde zudem in die „Golden Joystick Awards Hall Of Fame“ aufgenommen. Den Preis als „Nintendo-Spiel des Jahres“ bekam The Legend of Zelda - Twilight Princess HD.

Valve gewann dieses Jahr mit Steam in der Kategorie „beste Spieleplattform“ und konnte somit Sony und Microsoft hinter sich lassen. Sony landete auf dem zweiten Platz, gefolgt von Microsoft auf Platz drei. Zu anderen Nominierten zählten unter anderem Apple, 3DS, iOS und Google Play. Hier die komplette Liste der Gewinner im Überblick: