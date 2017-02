Dark Souls 3: The Ringed City Preview

Im vielleicht letzten Kapitel der Action-RPG-Reihe spendiert From Software den Fans noch einmal eine knüppelharte Herausforderung in einem verlockend kreativen Gebiet.

Er sieht vielleicht aus wie ein Engel, aber will nur eins: uns ans Leder.

Schwer, schwerer, Ringed

Weshalb im Bosskampf eigentlich nur gegen einen Feuerdämon antreten, wenn man sich auch mit zweien messen kann?

Verflucht, das werden ja immer mehr! Eigentlich dachten wir, schon sämtliche Gefahren aus dem Weg geräumt zu haben. Aber plötzlich wimmelt es auf dem Boden nur so vor skeletthaften Geisterwesen. Viele Hiebe halten die Biester zwar nicht aus, dafür hauen sie mächtig zu. Besonders ihr Dunkelmagie-Sprung aus der Distanz haut unserem Ritter mal eben gut 50 Prozent der Trefferpunkte weg, wenn er nicht rechtzeitig ausweicht. Gut, dann fliehen wir eben. Oben auf dem Turm wird eine kleine Verschnaufpause schon möglich sein, doch ein tiefes Grunzen, gefolgt von einem dumpfen Aufprallgeräusch hinter uns, belehrt uns eines Besseren...In Anbetracht von Größe und Bauchumfang wollen wir den Wüstling mit seiner machetenförmigen Klinge und seinen wurmzerfressenen Eingeweiden noch fragen, ob er nicht zufällig ein Verwandter der geflügelten Ritter aus der Burg von Lothric aus dem Hauptspiel von Dark Souls 3 (im Test: 8.5 ) ist. Aber noch bevor wir den Finger heben können, beweist der Kerl, dass man bei ausreichendem Kraftaufwand auch eine Metallrüstung mühelos durchdringen kann. Willkommen zu, dem zweiten und finalen DLC zum RPG von From Software.Dark Souls ist ja eigentlich gar nicht schwierig, behaupten viele Fans. Ob ihr dieser Aussage nun beipflichten wollt oder nicht: Ein Spaziergang ist keines der Souls-Spiele. Aber falls ihr zu denen gehört, die Dark Souls 3 mit verbundenen Augen, Guitar Hero-Controller und komplett ohne Stufenaufstiege meistern, dürft ihr zweifellos frohlocken. Dark Souls 3: The Ringed City könnte eines der anspruchsvollsten Kapitel der Seriengeschichte werden.Egal, in welchen Teil der Ringed City wir vorab für euch eindrangen, hinter jeder Ecke lauert eine neue Gefahr. Wenn nicht auch noch dieser verdammte Engel am Himmel wäre, der uns mit seinen magischen Geschossen vollpflastert! Aber wegsnipern kommt nicht infrage. Töten wir den Engel, ist zwei Sekunden später schon Ersatz da. Na vielen Dank, Herr Miyazaki!Von den Bossen wollen erst gar nicht anfangen. Von denen haben wir bislang eh bloß mitgekriegt, wie sie dem Helden den Hintern versohlen. Klar hätten wir den Gegner auch erst mal sorgsam studieren und analysieren sollen. Aber das machen wir dann mit ein bisschen mehr Ruhe mit unserem eigenen Charakter.