Dark Souls 3: Ashes of Ariandel Test

Der erste von zwei Story-DLCs ist da! Wir verraten euch, ob Hidetaka Miyazakis Action-Rollenspiel mit der Erweiterung in eisigen Gefilden die hohe Qualität des Hauptspiels halten kann oder nicht.

Vielfältige Spielwelt

Der Weg ins neue Gebiet Um ins neue Gebiet zu gelangen, müsst ihr die „ Um ins neue Gebiet zu gelangen, müsst ihr die „ Diakone des Abgrunds “ besiegt haben. Danach erscheint unmittelbar neben dem Leuchtfeuer in der „Kapelle der Läuterung“ ein NPC, der auf dem Boden kauert. Sprecht ihn mehrfach an, bis er euch in die „Gemalte Welt von Ariandel“ teleportiert. Ihr startet nicht weit von einem Leuchtfeuer weg, mit dem ihr jederzeit zum Schrein und in die anderen Gebiete zurückkehren könnt.

Diese "Krähe" ist verflucht schnell. Drei normale Treffer mit seinen Scherenklauen reichen aus, um uns zu töten.

Flinke Biester

Es ist bloß der zweitgrößte Wolf in Ashes of Ariandel...

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalMensch, ist das kalt hier! Ja, es schneit im ersten Teil der „Gemalten Welt von Ariandel“, dem neuen Gebiet des ersten Story-DLC zu Dark Souls 3 (im Test: Note 8.5 ). Feuerspuckende Nordmänner stellen sich uns genauso in den Weg wie riesige Wölfe. Ein Tritt auf die falsche Stelle und der Boden unter unseren Füßen bricht in sich zusammen. Die Schneelandschaft mit ihren zerklüfteten Bergen und der kleinen Kapelle, die wir über eine wackelige Holzbrücke erreichen, ist aber bei weitem nicht alles, was Ashes of Ariandel zu bieten hat – und euch immer wieder und wieder den Tod bringen wird.Das neue Gebiet in Ashes of Ariandel wäre in Quadratmetern ausgedrückt nicht allzu beeindruckend. Die Vielfalt allerdings ist groß. Denn neben der Schneewelt besucht ihr auch ein verfallenes Dorf, das von sonderbaren, teils grausam entstellten Krähenwesen bewohnt wird. Ein seltsamer Bewuchs auf den Felsen und Mauern gibt ebenfalls Rätsel auf. Sollten die vor sich hinsiechenden Vögelchen wohl daran zugrunde gehen? Natürlich gibt es auch ein paar kleinere Dungeons. In einem davon treffen wir auf eine Reihe von geflügelten Insekten. Nach zwei, drei Schwerthieben sind sie Geschichte. Trifft uns jedoch ihr ätzender Speichel sterben wir schneller am dadurch verursachten Blutverlust als wir zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren könnten.Deutlich höher fällt auch die NPC-Dichte aus. Wir treffen also auf eine ganze Reihe von Charakteren, die uns mehr über sich oder die Geheimnisse der gemalten Welt erzählen. Nicht, dass Dark Souls damit plötzlich zum Storyteller würde. Aber Ashes of Ariandel deutet schon mal an, dass es auch anders gehen könnte als bislang. Die größte Stärke der Spielwelt ist aber ihre Architektur und Kompaktheit.Hinter jeder Ecke wartet ein Geheimnis oder seltenes Beutestück – und nicht selten auch ein fieser Gegner. Das kann auch mal ein Wikinger-Dämon sein, die förmlich mit ihren Schritten und Kriegshämmern die Erde erbeben lassen. Das Abkürzungssystem ist ebenfalls sehr gelungen. Wir staunten mehr als einmal, auf welchem Wege wir zur Rückseite einer Tür gelangten, die wir zuvor nicht öffnen konnten.Schon das Hauptspiel von Dark Souls 3 ging beim Spieltempo stärker in Richtung von Bloodborne (im Test: Note 9.0 ). Ashes of Ariandel setzt hier noch einen drauf. Gerade die großen, mit Metallrüstung ausgestatteten Krähengegner sind extrem schnell und verfügen zudem über eine hohe Reichweite. Mit tödlicher Präzision verketten sie zwei Nahkampfangriffe um dann zum Sprung anzusetzen und uns noch aus der Luft einen Schwall Dolche vor den Latz zu knallen.Der vielleicht fieseste Typ in der „gemalten Welt“ ist allerdings Wilhelm. Kaum haben wir dem Ritter endlich mal eine nennenswerte Menge an Trefferpunkten abgetrotzt, sinkt der Mistkerl kniend zu Boden, um sich innerhalb von Sekunden komplett zu heilen. Mit unserem relativ niedrigstufigen Ritter griffen wir letztlich zu einer List, nachdem wir im fünften Versuch gescheitert waren. Wir lockten ihn raus an die Klippe und beförderten den Gegenspieler mit einem Tritt in den Abgrund.