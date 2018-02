Landesmedienanstalten denken über ein Verbot von Lootboxen nach

PC XOne PS4

Lootboxen sind spätestens seit dem Release von Star Wars - Battlefront 2 eines der großen Aufreger-Themen in der Gamesbranche. Nun schalten sich auch die Landesmedienanstalten in die Debatte ein. Die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten überlegt laut einer Meldung der Welt am Sonntag, Lootboxen in Videospielen zu verbieten. Der Vorsitzende der Kommission, Wolfgang Kreißig, wird wie folgt zitiert:

Ich halte es für denkbar, dass Lootboxen gegen das Verbot von Kaufappellen an Kinder und Jugendliche verstoßen könnten.

Laut einer noch unveröffentlichten Studie der Universität Hamburg werden Videospiele Glücksspielen immer ähnlicher, insbesondere beim Suchtpotenzial. Typisch für Glücksspielmärkte sei es, dass wenige Spieler für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich sind, was auch auf den Videospielemarkt zutreffe.

Eine Entscheidung über das Verbot soll im März fallen. Bußgeldverfahren für Spielehersteller könnten die Folge sein.