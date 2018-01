genDESIGN: Enthüllung des neuen Projekts offenbar noch 2018

PS4

Anfang Januar tauchte auf der offiziellen Homepage von genDesign ein Bild auf, das für Spekulationen im Netz sorgte. Fans vermuten, dass es sich hierbei um ein neues Projekt von Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) handelt. Als möglicher Kandidat wird dabei ein Nachfolger zu Shadow of the Colossus genannt. Offiziell bestätigt wurde diese Theorie seitens des Studios zwar bisher noch nicht, allerdings hat das Team nun ein weiteres Bild online gestellt, das auf eine Enthüllung des Projekts noch in diesem Jahr hindeutet.

Dieses Mal sehen wir das Geschehen aus einem anderen Winkel. Die Kamera ist oben positioniert und das Mädchen, das im ersten Bild noch, von einem mysteriösen Lichtstrahl erfasst, auf dem Altar saß, steht nun davor und blickt auf die riesige Kreatur, die einige Meter die Treppe runter auf dem Boden liegt. Zu sehen sind zudem ein paar weiße Tauben und das Jahr 2018 als Datum. Die offizielle Vorstellung des Projekt könnte also noch dieses Jahr erfolgen. Möglicherweise werden wir schon im Rahmen der diesjährigen E3 mehr dazu erfahren.