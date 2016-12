The Last Guardian Test

Acht Jahre nach der Ankündigung ist der Nachfolger zu Ico und Shadow of the Colossus da. Weshalb sich die Wartezeit für Fans gelohnt hat, die veraltete Spielmechanik vielen anderen aber den Spaß verderben dürfte, erfahrt ihr im Test.

Vom kleinen Jungen zum Helden

Nur gemeinsam sind sie stark

Der Junge muss an vielen Stellen den Weg für Trico freimachen. Hier muss er in einer Kletterpassage die Glasaugen entfernen.

Spielführung auf Sparflamme

The Last Guardian gibt euch kaum Hinweise, nicht mal optische. Hier ist kaum zu erkennen, wo wir weitermüssen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie Action-Adventuresundvon Team Ico haben sich auf PlayStation 2 eine große Fangemeinde erspielt. Als mit dem Arbeitstitelauf der E3 2008 ein weiteres Spiel ähnlicher Machart für Sonys damals noch neue PlayStation 3 enthüllt wurde, war die Freude unter den Fans groß. Doch das mittlerweile inumbenannte Abenteuer vonverschwand in der Versenkung, auch wenn Sony auf Nachfrage immer wieder betonte, die Entwicklung sei nicht eingestellt worden. Kurz vor der E3 2015 war der Point-of-no-Return erreicht, denn Sony bestätigte offiziell, dass das Spiel für die PS4 erscheinen werde.Damals war der Jubel groß, ob das finale Produkt imstande ist, ihn aufrecht zu halten, haben wir für euch – teils schmerzlich – herausgefunden.Wo wir sind oder wer uns an diesen Ort gebracht hat, wissen wir nicht. Unklar ist auch, wie die ganzen Schriftzeichen-Tattoos auf unseren Körper gelangt sind. Klar ist nur: In The Last Guardian erleben wir die Geschichte eines Kindes, erzählt von einem alten Mann. Der Mann erzählt von der Begegnung seines jugendlichen Selbsts mit Trico, einem, wie er sagt, menschenfressenden Fabelwesen, das er eines Tages angekettet und verletzt in einer Höhle findet.Anfangs hat Trico Schwierigkeiten, unserer kindlichen Spielfigur zu vertrauen. Aber nachdem wir ihm die peinigenden Speerspitzen aus dem Rücken gezogen und ihn gefüttert haben, folgt uns das riesenhafte Mischwesen (mit Anteilen von Adler und Katze) auf Schritt und Tritt. Gemeinsam mit ihm erkunden wir Tempelruinen und unterirdische Katakomben. Unser Ziel: Aus dem mysteriösen Tal wieder zu entkommen.Zu Beginn bilden Trico und der kleine Junge eher eine Zweckgemeinschaft. Denn sie brauchen einander, um aus ihrem Gefängnis zu fliehen. Direkt spielen wir ausschließlich den Jungen, rufen Trico jedoch an unsere Seite. Unterwegs sind wir in einer zusammenhängenden Spielwelt, allerdings durchqueren wir die einzelnen Areale in linearer Abfolge. Es führt nur eine Lösung zum Ziel.Nur der kleine Junge kann sich durch enge Öffnungen zwängen, um beispielsweise an einen dahinterliegenden Schalter zu kommen. Ein höher gelegenes Plateau kann der Junge wiederum nur erreichen, wenn er sich bei Tricos Sprung an dessen Federkleid festklammert. Tricos besondere Fähigkeit, Blitze aus seinem Schwanz zu verschießen, kann wiederum nur der Junge auslösen, indem er Zielpunkte mittels eines Spiegels markiert. Dieses Zusammenspiel funktioniert an sich sehr gut und macht den Reiz des Abenteuers aus. Die später weitreichenderen Möglichkeiten, Trico Befehle zu geben, aber umgekehrt auch dessen Bereitschaft, entgegen seiner Ängste dem Jungen in der Not zur Hilfe zu eilen, verleihen der zunehmend freundschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Ausdruck.Dreh- und Angelpunkt der Aktionen bleibt aber grundsätzlich der kleine Junge, den wir selbst spielen. Trico reagiert mehr, als zu agieren. Um in einen Nebenraum zu gelangen, der von einem schweren Metalltor verriegelt wird, müssen wir zum Beispiel den gefräßigen Trico zur Mitarbeit überlisten. Also hängen wir Essbares an die Zugkette in seiner Nähe. Sofort beginnt Trico, damit zu spielen, und öffnet dadurch das Tor so weit, damit wir es passieren können. Immer wieder müssen wir Trico auch längere Zeit zurücklassen, um den Pfad für ihn frei zu machen. So fürchtet sich das Fabelwesen vor seltsamen Glasaugen, die es im Tal gibt, und geht erst weiter, wenn wir sie zerstört haben. Kämpfen kann der Junge hingegen nicht. Stoßen wir also auf Samurai-ähnliche Wächter, ist es nur Trico möglich, sie im Kampf zu besiegen.The Last Guardian schenkt euch nur selten Hinweise, was als nächstes zu tun ist oder in welche Richtung ihr gehen müsst. Wenn, dann läuft das so ab: Trico verweigert an einer Stelle die Gefolgschaft und legt sich einfach hin. Dann berichtet das ältere Ich des Jungen, dass Trico Hunger hat und wir deshalb eines der Lebensmittelfässer auftreiben müssen. Wo wir es finden und zu Trico bringen können, offenbart The Last Guardian hingegen nicht. Während das bei den Fässern eher selten ein Problem darstellt, führt der Mangel an Spielerführung an anderen Stellen mitunter zu langen und unnötigen Hängern.Das geht bereits zu Spielbeginn los, wenn der kleine Junge Trico mehrere der genannten Fässer zuführen muss – wieso reicht nicht nur eines? Wieso kann es passieren, dass das Fass unter Tricos Schnauze landet statt in der dafür gedachten Kuhle, sodass weder Trico noch wir ans Fass gelangen können? Für unnötig Verwirrung sorgen die Tutorial-Einblendungen bestimmter Eingabe-Optionen, die in der aktuellen Spielsituation gar nicht angewandt werden müssen oder schlichtweg nicht zielführend sind.