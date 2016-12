The Last Guardian ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist da! Auch 2016 findet Weihnachten statt, und während viele Deutsche und Österreicher bereits gestern abend (hoffentlich) reich beschenkt wurden, ist in den angelsächsischen Ländern erst heute Weihnachten nebst Bescherung. Eine gute Gelegenheit für euch, ein Statement abzugeben: Wie verbringt ihr eigentlich die Weihnachtsfeiertage und die Zeit "zwischen den Jahren"?Klar, mehr Kalorien als sonst führen sich die meisten Menschen in unserem Kulturkreis zu, das ist keiner weiteren Erwähnung wert. Aber sonst? Trefft ihr euch vorrangig mit Familie und Bekannten, verreist ihr, lest ihr lieber – oder nutzt ihr die Zeit für ausgiebiges Spielen? Wir haben einige Antwortmöglichkeiten für euch vorereitet, von denen bestimmt eine auf eure Situation am passendsten ist. Natürlich interessierem uns auch nähere Angaben per Comment: Welches Spiel? Welche Bücher? Welche Gletscherspalte?Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr aufgrund des Feiertags ausnahmsweise bereits am Samstag und bis Mittwoch (10 Uhr) mitmachen – und natürlich auch darüber hinaus weiter diskutieren. Zur genannten Zeit schließen wir die Umfrage und präsentieren euch anschließend deren Ergebnis.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.