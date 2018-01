genDESIGN: Möglicherweise neues Projekt von Fumito Ueda angeteasert

PS4

Fumito Ueda und sein Team von genDESIGN (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian - Testnote: 6.0) haben auf der offiziellen Homepage des Studios möglicherweise ihr neues Projekt angeteasert. Im Forum von Resetera machte ein Nutzer auf ein neues Bild aufmerksam, das neben Neujahrswünschen des Teams auf der Startseite der Website veröffentlicht wurde. Das Bild zeigt ein Mädchen, das auf einem steinernen Altar sitzt und von einem hellen Lichtstrahl erfasst wird, wobei nicht ganz klar ist, ob das Licht von oben herabfällt oder vom Mädchen selbst ausgeht. Rechts im Bild ist die Faust einer riesigen Kreatur zu sehen.

Die Fans auf Resetera sind bereits munter am Spekulieren, worum es sich handeln könnte. Einer der Nutzer sieht die Ähnlichkeit mit dem Mädchen aus Shadow of the Colossus, während ein anderer anmerkt, dass es sich vielleicht auch um das Mädchen aus dem Firmenlogo handeln könnte. Dabei hoffen die Fans auf ein neues Projekt des Studios, oder ein Shadow of the Colossus 2. Weitere Details verrät die Website leider nicht. Man kann also gespannt sein, ob das Team von genDESIGN in den kommenden Wochen und Monaten etwas Neues ankündigt.