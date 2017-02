The Last Guardian: Sony senkt UVP nach nur acht Wochen im Handel deutlich

PS4

The Last Guardian ab 32,00 € bei Amazon.de kaufen.

Im vergangenen Jahr blieben die Verkaufszahlen von einigen größeren Spielen hinter den Erwartungen der Publisher zurück. In Fällen wie Watch Dogs 2 lockt Ubisoft Spieler sowohl mit einem (nicht offiziellen) geringeren Verkaufspreis und gleichzeitig mit einer kostenlosen Trial-Version, die drei volle Stunden uneingeschränkt gespielt werden kann. Auch das von Fans lange erwartete The Last Guardian (im Test: Note 6.0) verkauft sich offenkundig nicht ganz so gut, wie Sony das womöglich erhofft hatte. Denn gerade mal acht Wochen nach dem Verkaufsstart reduziert der Publisher die UVP des Spiels von Fumito Ueda dauerhaft und sehr deutlich.

Statt der bislang im PlayStation Store angesetzten 69,99 Euro können Interessierte nun bereits für 34,99 Euro bei der Download-Version zugreifen. Die Preissenkung spiegelt sich auch bei den Kosten für die Boxversionen von The Last Guardian wider. Beim Online-Händler Amazon.de steht das Spiel in der Standard-Version für 39,99 Euro, die ehemals für rund 150 Euro angebotene Collector's Edition für nur noch 79,99 Euro zum Kauf bereit. Diese enthält neben der Spieledisc im Steelbook auch ein Artbook sowie eine Figur von Trico und dem kleinen Jungen. In beiden Fällen geht der Preis also um rund 50 Prozent zurück, lediglich die bei Amazon für knapp 65 Euro verfügbare Steelbook-Edition geht nur unwesentlich im Preis runter.

The Last Guardian war am 7. Dezember 2016 exklusiv für PlayStation 4 erschienen. Das Abenteuer von Fantasiewesen Trico und dem namenlosen kleinen Jungen, dessen Part der Spieler übernimmt, war bereits rund neun Jahre zuvor als PS3-Titel angekündigt worden. Nachdem von The Last Guardian zwischenzeitlich lange nichts mehr zu hören war, bestätigte Sony schließlich die Weiterentwicklung für PlayStation 4, für die der Titel auf der E3 2015 offiziell angekündigt wurde.