Das Jahr neigt sich langsam seinem Ende, die SdK-Offensive 2016 ist vorüber, und auch die Spieleflut der letzten Wochen ebbt ab. Mit der Stunde der Kritiker ist deswegen allerdings noch nicht Schluss. Schließlich stand für Sony mit, dem neuesten Werk der Macher vonund, eines der wichtigsten Spiele des Jahres – ach was, der letzten 9 Jahre an. So lange nämlich befand sich das Projekt in Entwicklung. Lange Produktionszeit hin, Kultstatus des verantwortlichen Studios her: Am Ende muss das Spiel auch unsere beiden Kritiker Jörg Langer und Heinrich Lenhardt überzeugen.Jeweils eine Stunde bleibt den beiden, um herauszufinden, ob sie The Last Guardian danach freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden. Natürlich seid ihr in der Stunde der Kritiker dabei, wenn Jörg und Heinrich erstmals Bekanntschaft mit dem Star des Spiels machen. Denn Trico, so der Name des riesigen Fabelwesens, besitzt einen ganz eigenen Charakter, weshalb er aus Videospieler-Sicht nicht immer nachvollziehbar reagieren mag. Warum aber genau das auch einen gewissen Reiz ausmachen kann, das erklären euch die beiden Spieleveteranen in den von uns ausgewählten Spielszenen per Livekommentar. Darüber hinaus erfahrt ihr aber auch, welche Macken in der Spielerführung und in technischen Aspekten wie der Steuerung sich gleich in der ersten Stunde bemerkbar machen.Die Stunde der Kritiker besteht jedoch nicht nur aus Gameplay-Szenen. Zu Beginn klären euch Jörg und Heinrich kurz über ihren Kenntnisstand zu dem aktuellen Spiel auf, am Ende fassen sie ihre Eindrücke in einem ausführlichen Fazit zusammen. Einen ersten Eindruck hierzu vermittelt euch die oben eingebundene Preview-Version.Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Last-Guardian-SdK".