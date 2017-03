Destiny 2: Nachfolger offiziell angekündigt // Erster Teaser-Trailer ist da [Update]

XOne PS4

Update um 21:28 Uhr

Inzwischen hat Bungie auch einen ersten Teaser-Trailer zu Destiny 2 veröffentlicht. Der rund eine Minute kurze Clip, denn ihr euch am Ende der News anschauen könnt, enthält nur CGI-Szenen und zeigt den Jäger-Exo Cayde-6, der in den Überresten einer zerstörten Bar sitzt und eine Geschichte erzählt. Der vollständige Enthüllungstrailer soll im Laufe der Woche folgen und zwar am Donnerstag, den 30. März 2017, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Die englische Version des Videos haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.

Originalmeldung vom 28. März 2017 um 2:05 Uhr

Nachdem es bereits vor wenigen Tagen erste Hinweise auf eine baldige Ankündigung von Destiny 2 in Form eines im Netz aufgetauchten Posters gab (mehr dazu hier: Destiny 2: Echtheit des Posters bestätigt / Beta exklusiv für PS4), machte es der verantwortliche Entwickler Bungie Studios nun auch offiziell und veröffentlichte auf Twitter ein erstes Teaser-Bild zum Nachfolger.

Auf dem gezeigten Promo-Material ist die letzte Stadt der Menschen zu sehen, die offenbar angegriffen wird. Viel mehr verraten die Entwickler bisher aber nicht. Wann dem Bild konkrete Details folgen, bleibt abzuwarten. Sobald es soweit ist, werden wir die News hier aktualisieren.