South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Erscheinungstermin erneut verschoben

PC XOne PS4

Ursprünglich sollte South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (Preview) bereits bis Ende 2016 im Handel erscheinen und hatte mit dem 6. Dezember sogar einen taggenauen Release-Termin. Womöglich hatte die Verschiebung ins erste Quartal 2017 auch etwas damit zu tun, dass Ubisoft sich dazu entschieden hatte, die verschiedenen Sprachversionen mit einer vollständigen Sprachausgabe, unter anderem auch in Deutsch, zu versehen, anstatt zur englischen Sprachausgabe lediglich eine Textübersetzung vorzunehmen.

Fakt ist, sofern Ubisoft auf einem Investorentreffen nicht versehentlich einen falschen Release-Zeitraum mitteilte, dass das neue South-Park-Spiel nun frühestens im April in den Handel kommt. Ubisoft selbst sprach davon, dass der Termin ins Geschäftsjahr 2017 fällt, das nach firmeninterner Betrachtung vom 1. April 2017 bis Ende März 2018 läuft. Mit einer extrem langen Verschiebung, etwa ins kommende Jahr, dürfte jedoch nicht zu rechnen sein. Sobald Ubisoft bezüglich des geplanten Termins konkreter werden sollte, erfahrt ihr es bei uns.

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe kann bereits seit geraumer Zeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbestellt werden. Neben der normalen Ausgabe steht auch eine Collector's Edition bereit, die hierzulande ausschließlich bei Online-Riese Amazon zu haben sein wird. Eine Umsetzung des neuen South-Park-Spiels für Nintendo Switch ist bislang noch nicht angekündigt. Auf der genannten Investorenkonferenz sprach Ubisoft-Chef Yves Guillemot auch über die kommenden Titel für diese Plattform. Abgesehen vom Musik-Spiel Just Dance 2017 hat das französische Unternehmen bislang jedoch noch keinen weiteren Titel namentlich benannt, der auch oder gar exklusiv für die neue Hybrid-Konsole von Nintendo umgesetzt werden soll. Bislang existieren dazu lediglich Gerüchte, die beispielsweise von einer zeitlich befristeten Exklusivität von Beyond Good and Evil 2 sprechen.