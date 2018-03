South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Story-DLC ab 20. März verfügbar

PC XOne PS4

Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, wird der erste Story-DLC zum Rollenspiel South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (im Test) am 20. März veröffentlicht. Die Erweiterung namens From Dusk Till Casa Bonita wird für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich sein. Diese wird Seasonpass-Besitzern zur Verfügung stehen und soll im Einzelkauf 11,99 Euro kosten.

Der DLC From Dusk Till Casa Bonita führt die Geschichte des Hauptspiels fort und verschlägt euch, wie der Name schon erahnen lässt, in das Familienrestaurant Casa Bonita. Mysterions Schwester hat sich darin den Vampir-Kindern angeschlossen, die das Restaurant eingenommen haben. Im Verlauf der Geschichte begebt ihr euch unter anderem mit eurer neuen Verbündeten Henrietta, ein mächtiges Gothic-Mädchen, in den Kampf, müsst Mysterions Schwester befreien und die Vampir-Kinder aus dem Restaurant vertreiben. Dazu steht euch auch eine neue Superhelden-Klasse namens Netherborn zur Verfügung. Diese soll vier neue okkulte Kräfte besitzen. Außerdem sollen euch neue Kostüme für eure Garderobe bereitstehen.

Solltet ihr noch nicht im Besitz von South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe sein und trotzdem einen Blick riskieren wollen, können Konsolen-Besitzer das Hauptspiel im Xbox-Games- beziehungsweise Playstation-Store herunterladen (etwa 25 GB) und für eine begrenzte Spielzeit, etwa eine Stunde, ausprobieren. Der bis dahin erreichte Spielfortschritt wird übernommen, wenn ihr euch für einen Kauf der Vollversion entscheiden solltet. South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe ist seit dem 17. Oktober 2017 digital und im Handel für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich.