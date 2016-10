South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe komplett auf Deutsch

PC XOne PS4

Das letzte South Park-RPG von Obsidian, Der Stab der Wahrheit (im Test: Note 8.5), erschien hierzulande lediglich als teillokalisiertes Spiel mit deutschen Untertiteln. Wie Ubisoft heute bekannt gab, wird das vor wenigen Wochen ins kommende Jahr verschobene South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe (Preview/ Vorschauvideo) diesmal komplett für den deutschen Markt lokalisiert – daneben werden auch Sprachversionen in Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch produziert.

Für die deutsche Sprachversion gibt Ubisoft an, direkt mit den Sprechern der deutschen Version zusammengearbeitet zu haben, ohne jedoch konkret etwa Jörg Reitbacher-Stuttmann, der deutschen Stimme von Eric Cartman, oder Jan Makino und Benedikt Weber, die deutschen Stimmen von Kyle und Stan mit dabei sein werden. Klar ist, so die Sprachaufnahmen nicht bereits vor dem 21. September stattgefunden, dass "Chefkoch"-Sprecher Donald Arthur nicht dabei sein wird. Der Synchronsprecher war am genannten Tag im Alter von 79 Jahren verstorben.

Wer South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe lieber mit den englischen Sprechern erleben möchte, wobei die Rollen bekanntlich zu großen Teilen von den Serienschöpfern Trey Parker und Matt Stone selbst vertont werden, kann das auch mit der deutschen Fassung tun. Wie Ubisoft verriet, wird es, wie in den meisten größeren Spieleproduktionen der letzten Jahr auch, möglich sein, Dialogsprache und Untertitelsprache unabhängig voneinander zu wählen.

Im neuen South-Park-Rollenspiel, das anders als der Vorgänger von Ubisoft San Francisco entwickelt wird, schließt ihr euch als neues Kind in der Stadt der Heldenvereinigung "Coon and Friends" von Eric Cartman an. Vorbesteller von South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe erhalten als Bonus automatisch Zugriff auf den Vorgänger – der zumindest auf Xbox One bereits im Rahmen der Abwärtskompatibilität spielbar ist. Ein konkretes Release-Datum für das Spiel, das neben PC und Xbox One auch für PlayStation 4 erscheint, gibt es aktuell noch nicht. Ubisoft gibt bislang nur das erste Quartal als geplanten Release-Zeitraum an.