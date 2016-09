South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Release auf 2017 verschoben

PC XOne PS4

Eigentlich sollte das Rollenspiel South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe (Preview/ Videovorschau) am 6. Dezember 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Läden stehen. Wie Ubisoft heute jedoch mitgeteilt hat, erscheint der zweite Teil der Serie nun doch nicht mehr in diesem Jahr.

Stattdessen soll das Rollenspiel nun erst im Laufe des 1. Quartals 2017 auf den Markt kommen. Zur Begründung hierfür gibt Ubisoft in seinem Unternehmensblog an, dass das Entwicklerteam mehr Zeit benötige, damit die Spielerfahrung den hohen Ansprüchen der Fans genügen kann.