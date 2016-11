XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 53,00 € bei Amazon.de kaufen.

Wie im siebten Himmel haben sich in den vergangenen Wochen Fans der Stunde der Kritiker fühlen dürfen. Sieben – das ist nämlich auch die Anzahl der SdKs, die wir seit dem 19. Oktober im Rahmen der SdK-Offensive 2016 veröffentlicht haben. Aufmerksame User werden aber ganz genau wissen: Eine Folge fehlt noch.Im Finale der SdK-Offensive stellen wirmitabermals einen neuen Gaststar an die Seite. Trotzdem ist es für ihn gewissermaßen ein Heimspiel – handelt es sich bei dem heutigen Kritikersubjekt doch um das JRPG, das zugleich Genre und eine Spielereihe, die er zumindest bis auf eine Einschränkung wie seine eigene Westentasche kennt. Welche das ist, das verrät er euch zu Beginn der Stunde der Kritiker.Nach einem kurzen Intro geht es dann los. Jörg und Michael spielen unabhängig voneinander die ersten 60 Minuten von Final Fantasy 15. Sie absolvieren die ersten Missionen und Kämpfe, lernen die Open World, die Charaktere und das Reisesystem per Auto kennen. Wie gut ihnen das Rollenspiel von Square Enix gefällt, das sagen sie euch im Fazit, das dieses Mal besonders lang und ausführlich ausfällt. Ob Langer und Hengst Final Fantasy in ihrer privaten Freizeit freiwillig weiterspielen würden? Ihr erfahrt es in der Stunde der Kritiker!Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1 Dishonored 2, Watch Dogs 2 und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für FF15-SdK".