PC XOne PS4

In der letzten Stunde der Kritiker zuging es zwar auf einem fernen Planeten zur Sache – echte Raumschlachten gibt es in dem Mech-Shooter aber keine. Die findet ihr dafür in der Kampagne zum neuen Call of Duty - Infinite Warfare – und von einer werdet ihr in Ausschnitten in der heutigen Stunde der Kritiker Zeuge.Die fünfte Runde unserer SdK-Offensive ist eingeläutet, und mit Knut Gollert feiert auch gleich ein Kritiker seine Premiere. Zusammen mit Jörg Langer möchte er in rund einer Stunde herausfinden, ob er Infinite Warfare danach auch noch freiwillig in seiner privaten Freizeit weiterspielen würde. Die Wörter "freiwillig" und "privat" deuten es dabei bereits an – bei diesem Videoformat muss die Objektivität hinten anstehen, hier zählen nur die rein subjektiven Eindrücke.Nach einer kurzen Einleitung, für die Knut und Jörg gemeinsam vor die Kamera treten, schlagen sich die beiden in den nächsten 37 Minuten unabhängig voneinander zunächst durch den Prolog, wo sie es gleich mit einem ziemlich großen und blechernen Feind zu tun bekommen. Anschließend geht es in die erste richtige Mission, auf die dann der erste Weltraum-Einsatz folgt. Ob Call of Duty mit seinem neuesten Teil auf den Spuren von Wing Commander wandelt, das verraten euch die beiden anschließend im ausführlichen Fazit.Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1 und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Infinite-Warfare-SdK".