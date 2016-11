PC XOne PS4

Seine Premiere in der Stunde der Kritiker feierte er erst vor wenigen Monaten mit Mirror's Edge Catalyst – und anscheinend hat es ihm gut bei uns gefallen. Die Rede ist von Anatol Locker, der Jörg Langer bei der neuesten Ausgabe als Gastkritiker unterstützt. Doch fast genauso wichtig wie die Frage der Teilnehmer ist natürlich auch die Frage nach dem Spiel, das auf dem Plan steht. Und da geht es mitum einen Titel, auf den sich vor allem die Fans des ersten Teils aus 2012 freuen dürften.Das Grundprinzip von Dishonored (im Test, Note 8.5) bleibt natürlich auch in Dishonored 2 erhalten – so viel können wir euch an dieser Stelle schon einmal verraten. Das heißt, dass einem bei den Missionen noch immer viele Freiheiten gelassen werden, sei es nun bei der Wegfindung durch die offen gestalteten Levels oder bei der Beseitigung von Zielpersonen.Änderungen und Neuerungen gibt es aber trotzdem, eine davon begegnet Spielern gleich im Intro. Es stehen nämlich zwei Hauptcharaktere zur Wahl, neben Corvo dürft ihr nun alternativ in die Haut der späteren Kaiserin Emily schlüpfen. Und auch wenn Absprachen in der Stunde der Kritiker eigentlich nicht erlaubt sind, so haben sich die heutigen Kritiker zumindest darauf geeinigt, dass Jörg Emily und Anatol Corvo verkörpert.Das war es dann aber auch schon mit den Absprachen, denn die ersten 60 Minuten mit Dishonored 2 verbringen beide völlig unabhängig voneinander. Anschließend kommen Anatol und Jörg zum Fazit zusammen und verraten euch: Würden sie Dishonored 2 freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1 und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Dishonored-2-SdK".