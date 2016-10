PC XOne PS4

Die Stunde der Kritiker steht exklusiv unseren Premium-Usern sowie Einmalzahlern zur Verfügung. Infos zu Premium findet ihr auf dieser Übersichtsseite. Für alle anderen steht in Kürze eine Preview-Version bereit.Als reine Multiplayer-Reihe gestartet, gehört seit einiger Zeit auch beieine aufwendige Solokampagne zum guten Ton. Doch egal oboder zuletzt das Spin-off– überzeugen konnten die Storymodi noch nie richtig, im Vergleich mit dem großen Konkurrentenmusste die EA-Serie bisher den Kürzeren ziehen.Mitsoll sich das nun ändern. Mit dem Ersten Weltkrieg haben sich die Schweden von Dice nämlich nicht nur für ein in Computerspielen recht unverbrauchtes Setting entschieden, sondern auch für ein besonders grausames, dessen Kriege häufig durch ewige Grabenkämpfe geprägt wurden. Doch wie gut ist es Dice gelungen, das Szenario angemessen in einem Videospiel zu verpacken? Genau dieser Frage gehen Jörg Langer und Benjamin Braun in der neuesten Folge der Stunde der Kritiker nach.Die beiden Kritiker stürzen sich standesgemäß ins Getümmel und befinden sich gleich im Prolog in einer Schlacht, in der sie scheinbar gnadenlos unterlegen sind. Mit der folgenden ersten richtigen Mission "Durch Morast und Blut" wendet sich das Blatt jedoch – nun müssen sie sich hinter das Steuer eines Panzers klemmen und Stellungen des Deutschen Kaiserreichs in einem französischen Dorf unter Beschuss nehmen.Jörg und Benjamin spielen – begleitet von einer Kamera, die ihre Live-Kommentare einfängt – jeweils 60 Minuten. Danach geben sie völlig unabhängig voneinander ihre Eindrücke wieder und kommen zum Fazit. Aber Vorsicht, das Fazit fällt völlig subjektiv und nicht nach objektiven Maßstäben aus: Würden sie Battlefield 1 nach den ersten 60 Minuten freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?Die Stunde der Kritiker zu Battlefield 1 ist gleichzeitig der Auftakt zu unserer diesjährigen SdK-Offensive. In den nächsten rund fünf Wochen erwarten euch nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1,und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!