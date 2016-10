PC XOne PS4

Ring frei für Runde 4 unserer SdK-Offensive. Kurz vor dem Wochenende und pünktlich zum Releasetag sehen sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt, den neuesten Shooter von Respawn Entertainment, an. Die Vorbedingungen könnten dieses Mal kaum idealer sein: Weder Jörg noch Heinrich haben nämlich Erfahrungen mit dem Vorgänger gesammelt – und das hat einen einfachen Grund. Das exklusiv für PC und Microsoft-Konsolen erhältliche Titanfall hatte ausschließlich einen Multiplayer-Modus an Bord, eine Einzelspieler-Kampagne kam erst mit dem jetzt veröffentlichten zweiten Teil hinzu.Ob Titanfall 2 die beiden Kritiker überzeugen kann und ob sie es freiwillig nach der ersten Stunde in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden, das erfahrt ihr in der neuesten Folge der Stunde der Kritiker. 35 Minuten lang seid ihr live bei der Entscheidungsfindung dabei – von einer kurzen Anmoderation der beiden, über einem Zusammenschnitt der interessantesten und live kommentierten Spielszenen bis hin zum schonungslosen Fazit.Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1 Landwirtschafts-Simulator 17 (frei für alle!) , Titanfall 2,und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Titanfall-2-SdK".