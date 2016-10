PC Linux MacOS

Die Stunde der Kritiker steht exklusiv unseren Premium-Usern sowie Einmalzahlern zur Verfügung. Infos zu Premium findet ihr auf dieser Übersichtsseite . Für alle anderen steht an dieser Stelle demnächst eine Preview-Version bereit.Nach der Stunde der Kritiker zu Battlefield 1 vor zwei Tagen geht unsere diesjährige SdK-Offensive schon heute in die zweite Runde – und dieses Mal gibt es auch zum ersten Mal einen Gaststar: Spieleveteran Mick Schnelle erweist uns seine Ehre und fällt nach Starcraft 2 - Legacy of the Void im vergangenen Jahr zum zweiten Mal sein Urteil im Rahmen einer Stunde der Kritiker.Mitnehmen sich Jörg Langer und Mick Schnelle dieses Mal einer Reihe an, die unter Strategen als echter Klassiker gilt. Doch kann auch der neueste Teil bei den beiden Veteranen Eindruck schinden? Schließlich geht es in der Stunde der Kritiker um die rein subjektive Meinung, die sich nicht mit der unseres Tests decken muss. Die große Frage, die es hier zu klären gilt, lautet nämlich: Würden Jörg und Mick Civilization 6 auch in ihrer privaten Freizeit freiwillig weiterspielen?60 Minuten (plus ein paar obligatorische Minuten Zugabe) – Jörg mit den Deutschen, Mick unter Führung von Kleopatra – bleiben ihnen, um eine Antwort auf die im Raum stehende Frage zu finden. Während dieser Zeit lassen wir gnadenlos die Kamera mitlaufen und präsentieren euch in dieser mit 45 Minuten extralangen Ausgabe einen Zusammenschnitt der interessantesten Szenen sowie das Fazit, für das sich Jörg und Mick gemeinsam vor der Kamera eingefunden haben.In den nächsten rund fünf Wochen erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1, Civilization 6,und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!