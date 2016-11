PC XOne PS4

Nach zwei Folgen mit den Gaststars Knut Gollert und Anatol Locker an Jörg Langers Seite ist nun wieder Zeit für eine Stunde der Kritiker in Stammbesetzung. Neben Jörg darf heute also wieder Heinrich Lenhardt ran. Auf dem Kritiker-Plan steht die Fortsetzung eines Open-World-Actionspiels, in dem ihr mit euren Hackingfähigkeiten die Stadt Chicago ins Chaos stürzen durftet. Kenner wissen natürlich Bescheid – in dieser Folge geht es umJörg und Heinrich starten wie gewohnt gleich zu Beginn des Spiels, also in der Prolog-Mission. Dort dürfen sie auch gleich mal unter Beweis stellen, wie gut sie das Hacken von Kameras und Laptops beherrschen. Doch damit nicht genug, denn unentdeckt bleiben sie natürlich nicht, sodass es auch zu ersten Kämpfen kommt. Nach dem Tutorial werden die zwei dann in die offene Spielwelt von San Francisco entlassen – und dann sind sie sichtbar in ihrem Element und treiben allerhand Schabernack. Es kommt zu ersten Einkaufs- und Spritztouren, und einer der beiden Kritiker hat dann auch nicht immer seine heimlichen Gewaltgelüste unter Kontrolle. Aber seht am besten selbst!In dem 34 Minuten langen Video zeigen wir euch eine Zusammenfassung der interessantesten und witzigsten Szenen der zwei Spieleveteranen. Anschließend kommt es dann zum völlig subjektiven Fazit: Würden Jörg und Heinrich Watch Dogs 2 freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1 Dishonored 2, Watch Dogs 2 und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Watch-Dogs-2-SdK".