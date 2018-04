Shadow of the Tomb Raider: PC-Version von Nixxes mit Hilfe von Nvidia

PC XOne PS4

Die PC-Version des im März angekündigten Action-Adventures Shadow of the Tomb Raider (Preview) wird nicht direkt bei Eidos Montreal, sondern bei Nixxes Software entstehen. Damit wurde ein erfahrenes Studio mit der Windows-Umsetzung beauftragt. Das Team von Nixxes ist auf die Portierungen spezialisiert und hat in der Vergangenheit auch diverse Tomb-Raider-Titel, inklusive Tomb Raider (Testnote: 9.0) und Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) sowie auch Deus Ex - Human Revolution (Testnote: 9.0), Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5) und Thief (Testnote: 7.0) erfolgreich auf den PC gebracht. Das Studio wird bei der geplanten Portierung vom Chiphersteller Nvidia unterstützt. Auf der Website des Unternehmens heißt es dazu:

Für Shadow of the Tomb Raider werden wir mit Square Enix, Eidos Montreal, Crystal Dynamics und Nixxes Software zusammenarbeiten, um eine fantastische PC-Erfahrung mit ausgezeichneter, ruckelfreier Performance, einem höheren Detaillevel und PC-exklusiven grafischen Verbesserungen zu erschaffen.

Konkrete Details zu den PC-Verbesserungen wurden zwar noch nicht verraten, das Spiel soll aber die bekannten Geforce-Technologien und -Experience-Features unterstützen. Auch werden zum Release entsprechende Game-Ready-Treiber bereitstehen, um die „beste PC-Umsetzung der Tomb-Raider-Serie“ zu gewährleisten. Auch für Nvidia ist dies nicht die erste Zusammenarbeit mit Square Enix, denn der Hersteller war bereits beim Vorgänger Rise of the Tomb Raider und Deus Ex - Mankind Divided in die Entwicklung involviert.