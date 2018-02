PS4-Firmware 5.50: Systemweites Supersampling für PS4 Pro & mehr

PS4

Sony hat das kommende PS4-Firmware-Update für einige ausgewählte Nutzer in der Beta-Version 5.50 zum Download bereitgestellt und somit erste Features der Aktualisierung verraten. Demnach wird das Update unter anderem ein systemweites Supersampling für die PS4 Pro bereitstellen. Besitzer von TV-Geräten, die kein Ultra-HD (4K) beherrschen, werden somit ihre Spiele, die eine höherer Auflösung als 1080p bieten, zukünftig in einer besseren Qualität genießen können. Bisher ist Supersampling auf der PS4 nur möglich, wenn es, wie etwa in The Last of Us Remastered (Testnote: 9.0) oder Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) von den Entwicklern selbst ins Spiel implementiert wurde. Mit dem Update zieht die PS4 Pro somit mit der Xbox One X gleich, die systemweites Supersampling bereits von Haus aus beherrscht.

Das neue Firmware-Update bringt darüber hinaus weitere Verbesserungen und neue Funktionen mit sich. So könnt ihr Benachrichtigungen, die ihr erhaltet, zukünftig löschen, so dass sie nicht mehr auf eurem Dashboard angezeigt werden. Zudem lassen sich Spiele in eurer Bibliothek verbergen. Beta- und Demoversionen können somit für eine bessere Übersicht ausgeblendet werden. Darüber hinaus könnt ihr die Benachrichtigungen durch ein Shortcut aktivieren, sobald eure Freunde online verfügbar sind. Außerdem lassen sich Teams für soziale Aktivitäten, wie Teilnahmen an Turnieren oder Einrichten von Gruppenchats erstellen.