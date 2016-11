Playstation 4 Pro: Vergleich mit PS4 – 4K, HDR, Downsampling, 6 Spiele

PS4

Deus Ex Mankind Divided

– 4K/HDR (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

– 4K/HDR (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

– 1080p (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, gecaptured

– 4K (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

– 4K/HDR (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

– 4K/HDR (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

– 1080p Hohe Bildrate (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, gecaptured

– 1080p Verbesserte Grafik (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, gecaptured

– 4K/HDR (PS4 Pro) vs. 1080p PS4, abgefilmt

Am Ende gibt's ein langes, kritisches Fazit von Jörg Langer. Es macht fast die Hälfte der 30 Minuten des Videos aus.

Am Donnerstag ist diein den Handel gekommen: Für 399 Euro gibt's die 1,3fache CPU- und 2,3fache GPU-Leistung sowie schnelleren Speicher und eine schnellere Festplatten-Anbindung plus verbessertes WLAN. Sie kann 4K ausgeben (oder zumindest ein per "Checkerboard"-Technik so tun als ob) und unterstützt HDR (High Dynamic Range), genau gesagt den Quasi-Standard HDR10 (nicht aber Dolby Vision).Fleißig haben diverse Hersteller an Patches für ihre existierenden Spiele gearbeitet, wobei sie sich mit Infos, was denn nun wirklich verbessert wurde für PS4 Pro, meist erstaunlich bedeckt halten. Das könnte Gründe haben, denn wir sind der Frage nachgegangen: Wieviel besser sehen Spiele auf PS4 Pro tatsächlich im Vergleich zu PS4 aus? Funktioniert HDR, kann man das sehen? Bringt 4K auf UHD-TVs wirklich mehr Details? Und sehen PS4-Spiele auf der Playstation Pro in 1080p dank Downsampling respektive Supersamling besser aus, flimmern weniger? Wir wollten das genauer wissen und haben diverse Spiele ausprobiert; die folgenden stellen wir euch im Detail vor:Wir können aktuell 4K nicht digital capturen, darum haben wir uns bei den entsprechenden Szenen fürs Abfilmen entschieden. Natürlich kommt es dabei zu einer Qualitätsverschlechterung, zumal wir die beiden Bildschirme (die PS4 Pro hing an einem LG 49UH610V, die PS4 an einem Sony KDL 46W4500; teilweise haben wir aber auch zum Vergleich die "alte" PS4 auch auf dem LG-UHD-TV ausgegeeben) nicht in Farbtiefe, Helligkeit und Kontrast aufeinander abgeglichen haben. Deshalb zoomen wir immer wieder an die Aufnahmen heran, und bitten euch ansonsten, uns unsere Eindrücke zu glauben: Wir haben ja direkt auf die tatsächlichen Bildschirme geblickt, während wir das Video aufnahmen.Um etwaige Verbesserungen bei der Framezahl zeigen zu können, ist das Video mit 60 Hz (=60 fps) gerendert. Das gilt sowohl für die YouTube- als auch die Download-Variante für Premium-Nutzer. Davon könnte insbesondere die auf PS4 Pro gecapturte Sequenz von Rise of the Tomb Raider im Modus "Hohe Bildrate" profitieren.