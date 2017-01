Resident Evil 7 biohazard ab 40,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die Grippewelle machte auch vor dem Münchener Osten nicht halt, doch jetzt ist die GG-Redaktion wieder komplett. Im Montagmorgen-Podcast plaudern Benjamin und Christoph wie gewohnt darüber, was sie in den letzten Tagen gespielt haben und was euch in naher Zukunft auf GamersGlobal erwartet. Im Thema der Woche diskutieren sie zudem fast 16 Minuten darüber, ob Resident Evil 7 der benötigte Anstoß für den VR-Durchbruch sein könnte.

Alle Themen in der Übersicht:

00:28 Einen wunderschönen Montagmo... ja, was überhaupt?

00:41 Die Kranken melden sich zurück zum Dienst...

01:07 ... und haben gleich etwas zu motzen, dieses Mal über zu frühe Abflugzeiten

02:04 Benjamin beweist wieder mal unnützes Wissen

03:09 Von Weltpolitik hin zu wichtigen Themen: Computer- und Videospiele

03:36 Christoph hatte viel Spaß mit einem Titan in Final Fantasy 15 (im Test: Note: 8.5)

(im Test: Note: 8.5) 04:02 Außerdem empfiehlt er "Back to Basics" in Battlefield 1 (im Test: Note 9.0)

(im Test: Note 9.0) 06:28 Benjamin berichtet von I, Zombie und scheiterte an Dark Souls 3 (Note 8.5)

(Note 8.5) 07:58 Die Vorschau wird mit einer Userfrage von schlammonster eingeleitet: Wir bekommen Besuch von Ron Gilbert, der Thimbleweed Park im Gepäck hat

eingeleitet: Wir bekommen Besuch von der im Gepäck hat 09:00 Weitere Themen der Woche: Wir schauen uns den Sabotage -DLC zu Call of Duty - Infinite Warfare an, Langer Lästert in Videoform, Jörg stellt seinen Spielemonat vor, Jörg und Heinrich schlagen sich in einer SdK durch Conan Exiles , Jörg erlebt neue Abenteuer im Yakuza 0 -Let's-Play und Benjamin fliegt zu Focus nach Paris.

-DLC zu an, Langer Lästert in Videoform, Jörg stellt seinen Spielemonat vor, Jörg und Heinrich schlagen sich in einer SdK durch , Jörg erlebt neue Abenteuer im -Let's-Play und Benjamin fliegt zu Focus nach Paris. 10:22 Thema der Woche: Kann Resident Evil 7 dem Thema VR zum Durchbruch verhelfen? Während Christoph vom Horrorspiel mit PSVR beinahe restlos begeistert ist, stören Benjamin diverse Kleinigkeiten. Trotzdem ist auch er sich sicher, dass die Entwickler von Capcom auf dem richtigen Weg sind. Doch sehen das andere Studios genauso oder erwartet uns jetzt erst mal die befürchtete VR-Flaute?

Während Christoph vom Horrorspiel mit PSVR beinahe restlos begeistert ist, stören Benjamin diverse Kleinigkeiten. Trotzdem ist auch er sich sicher, dass die Entwickler von Capcom auf dem richtigen Weg sind. Doch sehen das andere Studios genauso oder erwartet uns jetzt erst mal die befürchtete VR-Flaute? 26:15 Herachte fragt Jörg, wie lange er für das Yakuza-0-Video üben musste

fragt Jörg, wie lange er für das Yakuza-0-Video üben musste 26:42 RoT wünscht sich den Chef des Return-Magazins als Podcast-Gast

wünscht sich den Chef des Return-Magazins als Podcast-Gast 27:00 rammmses schlägt den Spieleveteranen-Podcast als Abo-Bonus für GG vor

schlägt den Spieleveteranen-Podcast als Abo-Bonus für GG vor 27:40 endymi0n empfiehlt das 4X-Spiel Stars in Shadow

empfiehlt das 4X-Spiel Stars in Shadow 28:01 McTi fragt sich, ob wir das Rohmaterial der SdKs archivieren...

fragt sich, ob wir das Rohmaterial der SdKs archivieren... 29:01 ... und ob die Sonntagsfrage wieder zurückkommt

29:10 Green Yoshi erkundigt sich nach einem Test zu Yakuza 0

erkundigt sich nach einem Test zu Yakuza 0 30:08 MueKE hat eine Spezialfrage zum Spieleveteranenpodcast

hat eine Spezialfrage zum Spieleveteranenpodcast 31:00 Bis zum nächsten Mal

Die neueste Ausgabe des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Möchtet ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen, empfehlen wir euch ein Abo über iTunes oder die Aufnahme des Feeds in euren Podcast-Client.

Viel Spaß beim Anhören!