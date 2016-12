Final Fantasy 15 Test

Final Fantasy 15 bietet mehr Open World als je zuvor und ein interessant-konfuses Kampfsystem. Wir haben mehrere Götter geplättet, viel gekocht, ungern gefischt und dabei über die Frage sinniert: Ist das ein echtes „FF“? Und kann es Witcher 3 & Co. das Wasser reichen?

Final Fantasy 15 ab 52,00 € bei Amazon.de kaufen.

Laufen, rennen, fahren

Anzeige

Die Open World ist optisch schön, wirklich aus einem Guss – aber insgesamt leerer als in vergleichbaren Spielen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal (PS4 Pro, hohe Qualität). Aufgrund weihnachtsfeierlicher Zwänge seht ihr zunächst nur ein Minimum an Screenshots, wir bessern am Samstag noch nach!Square Enix ist schon sehr geschickt: Nachdem das Intro zuoffenbar etwas zu lang geraten war, hat es der japanische Konzern kurzerhand als Animationsfilmin den Handel gebracht, mietbar in der Online-Filmothek eures Vertrauens für etwa 5 Euro. Und tatsächlich: Nach dessen Genuss – die Technik ist sehr ansehnlich, Story und Charaktere okay – weiß man wesentlich mehr über die Vorgeschichte, als wenn man nur das kurze Spiel-Intro ansieht. Insbesondere die Figur Lunafrey wird besser eingeführt.Das Wichtigste im Kurzüberblick: Der böse Kaiser von Niflheim – letzteres die Final-Fantasy-Entsprechung von wahlweise Nazi-Deutschland oder dem imperialen Japan – hat so ziemlich alle anderen Länder der Welt erobert oder zum Protektorat erniedrigt. Nur Lucis, unter dem zunehmend greisen König Regis, widersteht noch, wird aber auf die eigene Hauptstadt, Insomnia, zurückgeworfen. Die ist aufgrund eines magischen Schilds, der sich aus der Kraft des Königs speist, uneinnehmbar. Niflheims Kaiser höchstpersönlich kommt nach Insomnia, um einen Waffenstillstand zu unterzeichnen: Die Hauptstadt soll unter Regis‘ Kontrolle bleiben, sein restliches Land an Niflheim fallen. Während der Film die Vorbereitung dieses Gipfeltreffens und den – keinen einzigen Final-Fantasy-Kenner überraschenden – Verrat des Niffen-Kaisers in aller Ausführlichkeit und aus Sicht der Königsgarde (Kingsglaive) behandelt, beginnt das Spiel am Vortag: Papa Regis schickt Prinz Noctis mit drei Getreuen los, um Lunafrey zu finden. Das ist die Kindheitsfreundin und zukünftige Braut von Noctis und zufälligerweise auch die oberste Priesterin aller Lande.Was daheim passiert, merkt Noctis erst, als es zu spät ist – nach etwa ein bis zwei Spielstunden, am Ende des ersten Kapitels. Nachdem wir unser prinzliches Luxusautomobil Regalia durch eine Fantasy-Fassung des US-Westens, circa 1955, geschoben, erste Aufträge und einige Kämpfe gegen die örtliche Fauna überstanden haben, erfahren wir aus der Zeitung: Papa tot, Land verloren, alles Mist. Das führt aber keinesfalls dazu, dass Noctis und seine drei Getreuen nun selbstmörderisch nach Insomnia zurückeilen. Vielmehr gehen sie ihre Rache- und Rettungsaufgabe geruhsam, mit viel Vergnügungsbereitschaft, lockeren Sprüchen und unter ständigem Knipsen von Handy-Selfies (die man an jedem Abend sogar sichten und ins Ingame-Album übernehmen darf!) an. Gut Ding will Weile haben: Wer mit dieser Diskrepanz zwischen dramatischer Hintergrundgeschichte und fröhlicher Junggesellen-Abschiedsreise ein Problem hat, sollte sich vielleicht von Final Fantasy 15 fernhalten. Akzeptiert man dieses Prinzip aber erst einmal, wächst einem die lederbewehrte Boygroup-Kombo erstaunlich schnell ans Herz: Der kühl-intelligente Ignis (Nebenberuf: Koch), der naiv-nette Prompto (Hobbyfotograf), der bärenstarke Gladiolus (Überlebenskünstler) und eben Prinz Noctis, dessen Hobby (und somit steigerbares Talent) das Angeln ist.Dass Teil 15 das erste Final Fantasy mit Open World sei, halten wir für eine gewagte Interpretation – schon seit vielen Jahren haben die meisten Serienteile ausgedehnte „Freigehege“, man denke nur an Teil 12. Allerdings ist FF15 tatsächlich ein konsequenter Schritt in die Open-World-Richtung eines: Die Welt ist aus einem Guss, sogar die seltenen Gebäude lassen sich ohne Ladepausen betreten. Ihr lauft, fahrt (Regalia) oder reitet (Chocobo-Rennvögel) herum, erlebt Tag- und Nachtwechsel und findet allerlei Neben- und Jagdaufträge, Sammelobjekte und Monstren. In der Offenen Welt dürft ihr jederzeit speichern, solange ihr nicht gerade in einem aktiven Story-Auftrag seid. Anders sieht das in Dungeons aus (meist Höhlen, aber auch mal ein Wald): Hier ist Speichern untersagt, und wer in den actionbetonten Kämpfen unterliegt, muss an den Eingang des Gebiets zurück.Wer strikt den Story-Missionen folgt (und nicht aufgrund des dann eingeschränkten Auflevelns an den Kämpfen scheitert), braucht etwa 20 Stunden für Final Fantasy 15. Doch das wäre sprichwörtlich nur der halbe Spaß: Das Spiel funktioniert am besten, wenn ihr es zwischen den Storymissionen etwas ruhiger angehen lässt, Monster jagt, einige der großen imperialen Basen zerlegt und euch allerlei Nebenbetätigungen widmet, wie etwa dem Angeln, aber auch Flipperspielen oder Chocobo-Wettrennen. Wer es in dieser Art spielt, wird etwa 35 bis 40 Stunden mit Final Fantasy 15 verbringen. Komplettierer, die jedes Königsschwert finden und jedes Großmonster zu Fall bringen wollen, sollten diese Zeitprognose noch einmal grob verdoppeln: Spätestens dann geht es nämlich nicht ohne Grinding, um gegen Level-50-und-höher-Adversarien eine Chance zu haben.