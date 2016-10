Battlefield 1 (MP) Test

Nach mehr als 30 Stunden im Multiplayer-Modus von Battlefield 1 ziehen wir ein Fazit: Wie gut wurden die Schauplätze des Ersten Weltkriegs umgesetzt, welche Neuerungen erwarten Veteranen der Reihe? Ihr erfahrt es in unserem Test.

Als EA und Dice im Mai dieses Jahres den neuesten Ableger ihrer Battlefield-Reihe ankündigten, waren aus der Community gespaltene Meinungen zu vernehmen. Während der Wechsel des Settings in Battlefield 1 – weg von der in den letzten Jahren überbeanspruchten Moderne hin zum unverbrauchten Ersten Weltkrieg – überaus positiv aufgenommen wurde, sahen viele im neuen Schauplatz auch gleich ein großes Problem: Da die Technik Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht weit fortgeschritten war, fuhren die Panzer meist nicht viel mehr als Schrittgeschwindigkeit, die Schlachten waren zudem häufig durch tagelange Grabenkämpfe gekennzeichnet. Wie sollte das Ganze mit dem üblicherweise recht flotten Battlefield-Spielprinzip harmonieren? Die Antwort von Dice, das machte bereits der erste Trailer klar, war simpel wie logisch: Spiel bleibt Spiel – und da muss sich der Realismus eben hinter dem Spaß anstellen.



Wie sich schon in der Beta zeigte, war der Verzicht auf völlige historische Korrektheit eine gute Entscheidung des schwedischen Studios. Das Szenario wurde grundsätzlich zwar gut getroffen, doch in erster Linie handelte es sich immer noch um ein echtes Battlefield, spannende Schlachten mit bis zu 64 Spielern, eine riesige Karte in der Wüste Sinai und etlichen Fahr- und Flugzeugen inklusive.



Vor wenigen Tagen ist nun die Vollversion zu Battlefield 1 erschienen. Wir haben uns etliche Stunden in die Multiplayer-Schlachten des Ersten Weltkriegs geworfen, sind auf Pferden der feindlichen Armee entgegen geritten und haben im strömenden Regen französische Dörfer eingenommen. Wie gut das neue Battlefield wirklich ist, welche Neuerungen es zu den vorherigen Teilen und auch der Beta gibt und welche alten Schwächen auch dieses Mal nicht behoben wurden, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten in unserem ausführlichen Test.



Erste Anlaufstelle: Das Trupp-Menü

Battlefield 1 pfeift auf historische Korrektheit und bietet flotte Ballereien ohne langwierige Grabenkämpfe. Wie auch seine Vorgänger setzt Battlefield 1 verstärkt auf das Teamplay. Zwar ist es grundsätzlich möglich, alleine in den Kampf zu ziehen. Allerdings ist es auch als Einzelgänger ratsam, sich einem Trupp anzuschließen. Hierbei handelt es sich um das bekannte Squad-Prinzip: Nach einem Tod dürft ihr nicht nur an eingenommenen Punkten eures Teams, sondern auch bei euren Trupp-Mitgliedern wieder in den Kampf einsteigen. Das hat einen entscheidenden Vorteil: Da die Karten zumindest im Conquest-Modus für bis zu 64 Teilnehmer enorm weitläufig sind, spart ihr euch teils hunderte Meter Fußweg und könnt direkt wieder unterstützend eingreifen.



Beim Spawnen schwebt die Kamera direkt aus dieser Übersicht in euren Soldaten auf dem Schlachtfeld. In Battlefield 1 wurde das Spawnsystem jedoch sinnvoll überarbeitet. Die Karte, auf der ihr euren Wiedereinstiegspunkt wählt, seht ihr in Echtzeit aus einer Vogelperspektive. Eigene Mitspieler sind farblich hervorgehoben, sodass ihr beispielsweise sofort erkennt, ob gerade eine größere Gruppe einen Angriff auf einen bestimmten Punkt startet. Wechselt ihr nun ins Geschehen, zoomt die Kamera mit einem Schwenk mitten in das Schlachtfeld hinein, und ihr übernehmt fließend die Steuerung eures Soldaten. Habt ihr beim Einstieg aufgepasst, wisst ihr selbst mit geringer Map-Kenntnis auch gleich, in welche Richtung ihr positioniert wurdet.

Guter Spawn, schlechter Spawn