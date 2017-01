PC XOne PS4

Hinweis: Wer als Einmalzahler nicht mit dem Video zufrieden ist, bekommt sein Geld zurück, dazu einfach die PayPal-Bestätigungs-Email binnen 7 Tagen an redaktion @ gamersglobal PKT de schicken und in die 1. Zeile schreiben: Geld-zurück-Garantie.Die Mutigsten der Mutigen haben sich versammelt, um euch durch diese Stunde der Kritiker zu führen. Nein, Scherz beiseite, Heinrich Lenhardt und Jörg Langer haben sich versammelt, aber da müssen die Beiden jetzt durch. Wenn ihr unseren großen Test zugelesen habt, wisst ihr: Das Spiel ist nicht gerade für jugendliche Klosterschülerinnen gedacht...Während Heinrich auf Englisch und der normalen PS4 spielt, lernt Jörg auf Deutsch und mit dem Gespann PS4 Pro & PSVR das Fürchten — Virtual Reality ist auch der Grund, dass bei Jörg zwei schmale Vertikalbalken links und rechts zu sehen ist, ein (auch abschaltbares!) Orientierungsgitter. Denn beim 2D-Bild handelt es sich um eine Umrechnung des tatsächlich anders formatierten Doppelbildes der VR-Brille. Falls Jörgs Szenen zudem etwas grober wirken, liegt das daran, dass die PS4VR nur mit 720p abgreifbar ist, die eigentliche Auflösung (auch des Videos) aber 1080p beträgt.Auf jeden Fall könnt ihr euch auf eine kurzweilig-schaurige Stunde der Kritiker freuen und auf ein besonders atemloses Fazit. Wer darüber hinaus Jörgs volle VR-Stunde interessiert, erhält in wenigen Tagen die Chance dazu in der "Stunde Uncut". Ebenfalls am Donnerstag folgt eine Preview für die Nicht-Premium-User. Was das ist, dieses GG Premium? Schaut hier.