Resident Evil 7 – Jörgs 1. Stunde Uncut

Wenn ihr einen guten "virtuellen" Eindruck des bislang besten PSVR-Spiels,, ganz ohne eigene VR-Brille erleben wollt, so können wir euch diese Stunde Uncut wärmstens empfehlen: Jörg Langer erlebte sie komplett in VR und kommentiert nicht nur die damit zusammenhängenden Details, sondern lässt euch auch an seinen Ängsten teilhaben.Hättet ihr euch ebenso "cool" geschlagen? Hättet ihr ebenfalls die ersten fünf Minuten vor dem verschlossenen Tor gestanden? Und ruft ein erwachsener Mann nach seiner Mama? Ihr könnt es erfahren...Viel Spaß beim Ansehen!