Ubisoft: Assassin's Creed 3 als letztes Spiel zum 30. Geburtstag

Ubisoft hat in den vergangenen Wochen, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Unternehmens, verschiedene Titel kostenlos an die Spieler verteilt. Insgesamt wurden bisher mit Prince of Persia, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew (Testnote: 7.5), Beyond Good & Evil, und Far Cry - Blood Dragon (Testnote: 7.0) sechs Spiele an die Fans verschenkt. Der siebte und letzte Titel wird Assassin’s Creed 3 (Testnote: 9.0) sein, der ab dem 7. Dezember und bis Ende des Monats gratis über den Ubisoft Club verfügbar sein wird.

Wer Prince of Persia, The Crew oder Splinter Cell verpasst hat, bekommt im Zuge der letzte Woche gestarteten, 30-tätigen Weihnachtsaktion von Ubisoft nochmal die Gelegenheit, die Titel gratis abzustauben (mehr Details dazu findet ihr hier: Ubisoft startet 30 Tage Präsent-Marathon: Bis zum 23. Dezember Vollpreisspiele, Rabatte und mehr). Rayman Origins ist zwar nicht mehr dabei, dafür aber der Nachfolger Rayman Legends (Testnote: 9.5), der sich hinter dem Türchen für den 16. Dezember verbergen wird. Behaltet also Ubisofts Adventskalender im Auge.