Ubisoft startet 30 Tage Präsent-Marathon: Bis zum 23. Dezember Vollpreisspiele, Rabatte und mehr

Ubisoft hat am Donnerstag anlässlich seines 30-jährigen Bestehens einen Präsent-Marathon gestartet, bei dem ihr bis zum 23. Dezember 2016, um 23:59 Uhr (deutscher Zeit) täglich durch das Öffnen eines Türchens mit verschiedenen Geschenken und Rabattaktionen belohnt werdet. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch auf der Website 30days.ubi.com mit eurem Ubisoft-, PSN-, Xbox-Live oder Facebook-Account einzuloggen und schon kann es losgehen.

Während der Aktion werden an bestimmten Tagen auch kostenlos PC-Vollpreistitel, wie Assassin’s Creed 3 (Testnote: 9.0), Rayman Legends (Testnote: 9.5), Splinter Cell, Prince of Persia und The Crew (Testnote: 7.5) verschenkt. Am 16. Dezember 2016 wird der Publisher außerdem 300 Exemplare seiner drei aktuellsten Spiele verlosen (einen Titel pro Person). Manche Angebote (wie Rabattaktionen) sind auf einen Tag limitiert, andere sind unbegrenzt verfügbar.

Weitere Fragen zur Geschenkaktion werden auf der FAQ-Website beantwortet. Auf Reddit wurde bereits die komplette Liste der geplanten Geschenke veröffentlicht. Diese sieht wie folgt aus: