Wolfenstein - The New Order: Neue Hinweise auf einen Nachfolger

PC 360 XOne PS3 PS4

Wolfenstein - The New Order ab 7,94 € bei Amazon.de kaufen.

Im Netz wurden neue Hinweise auf einen Nachfolger zum 2014 erschienenen Ego-Shooter Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5) gestreut. Verantwortlich dafür ist diesmal Brian Bloom, der Synchronsprecher des Hauptcharakters William Joseph Blazkowicz. Dieser hat während eines Interviews mit dem Magazin Two Left Sticks folgende Anmerkung gemacht:

Wenn man sich Bethesdas Lineup für die E3 2016 anschaut, da gab es einen Titel, der auf eine coole Art angedeutet wurde. Das entfachte im Netz ein kleines Lauffeuer. Diese subtile, sehr einfache DOS-Anzeige, in der die Titel durchlaufen. Vielleicht arbeiten wir gerade daran, während wir uns hier unterhalten.

Bloom spielt damit natürlich auf den MS-DOS-Bildschirm an, der während der Ankündigung von Quake Champions auf der diesjährigen E3 von Bethesda zu sehen war. Dieser enthielt neben bekannten Spielen, wie Doom und Wolfenstein 3D auch der Titel New Colossus, weshalb spekuliert wurde, dass der Nachfolger Wolfenstein - New Colossus heißen könnte (siehe dazu auch unsere News: Wolfenstein - New Colossus: Bethesda deutet ein neues Spiel der Reihe an).

Dass es eine Fortsetzung geben wird, gilt als sehr wahrscheinlich, denn bereits 2014 hieß es seitens des Studios MachineGames, dass man gerne einen weiteren Teil entwickeln würde (mehr dazu hier: Wolfenstein: MachineGames will Nachfolger machen). Im vergangenen Jahr gab es darüber hinaus einen Hinweis von der Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Alicja Bachleda-Curus, die in Wolfenstein - The New Order den Charakter Anya Oliwa sprach. Diese merkte in einem TV-Interview mit dem polnischen Fernsehsender TVN an, dass sie an einem neuen Videospiel mitwirkt, bei dem sie bereits am ersten Teil beteiligt war (weitere Details hier: Wolfenstein - The New Order: Anzeichen für zweiten Teil).