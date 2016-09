Strategie-Podcast 3MA: The Banner Saga 2

PC XOne PS4 MacOS

In Folge 369 des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead spricht Gastgeber Rob Zacny mit Fraser Brown über den Fantasy-Wikinger-Epos The Banner Saga 2 (zum GamersGlobal-Test), der die Geschichte des ersten Teils von 2014 fortsetzt. In dem story-driven Taktik-RPG von Stoic fallen die Dredge in die Länder der Menschen und Varl ein, doch auch sie sind vielleicht nur auf der Flucht und die Bedrohung eine viel größere.

Teil zwei setzt die Geschichte nahtlos fort, entsprechend könnt ihr auch eure liebgewonnenen (und noch lebenden!) Figuren und ihre Ausrüstung importieren. Am grundsätzlichen Kampfsystem, in dem jede Partei bis kurz vor Schluss unabhängig von der verbliebenen Heldenzahl abwechselnd zieht, hat sich nicht geändert, es bietet jedoch laut Zacny und Brown etwas mehr Abwechslung aufgrund weiterer Einheiten und Verhaltensweisen. Das nicht ganz ausbalancierte System der durchzufütternden Karawane aus Teil 1 sei auch entschärft worden, so würde es etwa jetzt mehr "Renown" geben, das ihr sowohl zum Leveln der Helden als auch zum Einkaufen braucht. Die Entscheidungen seien wieder spannend und hart. Den Link zu dem gut einstündigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News. Achtung: Er enthält größere Spoiler zu Teil 1 und auch Story-Aspekte von Teil 2 werden thematisiert.