The Banner Saga 3: Termin und Pre-Order-Boni / Trilogy angekündigt

PC Switch XOne PS4

The Banner Saga 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Das kommende Rundentaktikspiel The Banner Saga 3 wurde mit einem Release-Termin bedacht. Wie Versus Evil und Stoic Studio bekannt gegeben haben, wird der Titel ab dem 24. Juli dieses Jahres für Windows, Mac, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.

Darüber hinaus wurde mit The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition eine Collection mit allen drei Spielen angekündigt. Diese wird drei Tage nach dem Release des dritten Teils der Serie, am 27. Juli 2018, in einer Retail-Version für Xbox One und die PS4 auf den Markt kommen. Die Trilogy wird im Einzelhandel von dem italienischen Publisher 505 Games vertrieben.

Des Weiteren stellten die Macher die Windows- und Mac-Vorbesteller-Boni (Steam, GOG) für The Banner Saga 3 vor. Dabei handelt es sich um das Dredge Ally Pack, das den exklusiven spielbaren Dredge-Charakter Kivi (Steinwächter, Rang 10 Held, Tank) enthält. Das Paket umfasst auch Kivis Bildhauer-Werkzeuge, die ihm die Fähigkeit „den Gefallen erwidern“ („Return the Favor“) verleihen. Dazu gibt es ein passendes Dredge-Wappen und den heroischen Titel „Schildspalter“ („Shield Clever“). Das Bonuspaket wird mit einer exklusiven Ouvertüre abgerundet, die vom Grammy-nominierten Musiker Austin Wintory komponiert wurde. Ob und welche Vorbesteller-Boni es für die Konsolen geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Vorbesteller-Boni für Windows und Mac werden in einem neuen Trailer vorgestellt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Ein weiteres Video, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, zeigt die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition.