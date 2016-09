Strategie-Podcast 3MA: Dark Reign - The Future of War und Ritt durch die Echtzeitstrategie

PC

Folge 368 stellt den von den Patreon-Unterstützern gewählten RTS-Titel Dark Reign - The Future of War in den Mittelpunkt. Gastgeber Rob Zacny spricht mit David Heron und Troy Goodfellow nicht nur über dieses solide, und damit im Kontext der Flut an Echtzeitstrategie durchaus typische Spiel mit der ein oder anderen Besonderheit, die es bieten kann, sondern ordnet es auch in den zeitlichen Kontext ein. So wird die Episode auch zum kurzen Ritt durch die Echtzeitstrategie mit den berühmten Age of Empires-, Command&Conquer- und Warcraft-Reihen, aber auch Dawn of War, Company of Heroes oder die Wargame-Reihe sowie Total Annihalition werden thematisiert. Dabei gehen sie auf verschiedene Entwicklungsschritte im Genre ein. Den Link zu dem gut 70-minütigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.