GTA 5: DJ Solomun stellt Mini-Album mit Game-Engine vor

In GTA Online: After Hours ist in der vergangenen Woche der erste Stamm-DJ von Los Santos erschienen. Solomun stellt euch sein Extended Play (EP) Customer Is King vor und erreicht damit seine 100. Veröffentlichung auf seinem Label Diynamic Music, inklusive einem Musikvideo für den namensgebenden Track.

Mit dem Nachtclub-Update After Hours erwarten euch neue Inhalte, Belohnungen und jede Menge Musik. Unter anderem könnt ihr zum Manager eures eigenen Nachtclubs werden und beispielsweise durch Schaltung von Werbung Geld verdienen.

Das Musikvideo wurde komplett in der Welt von Grand Theft Auto 5 produziert. Ihr könnt dort die Geschichte eines realen Künstlers mit neuer Musik erleben. Neben bekannten Gesichtern, die es zu entdecken gibt, könnt ihr im Open-World-Spiel selbst zur Musik auf der Tanzfläche erscheinen und mit euren Mitstreitern das Tanzbein schwingen. Weiterhin ist es geplant, dass Resident-DJs wie Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna in Zukunft in Los Santos auftauchen werden.

Das genannte Musikvideo könnt ihr direkt hier unter der News anschauen.