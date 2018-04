PC Linux MacOS

Während Jörg bereits dutzende Rundentaktiktitel gespielt hat, bezeichnet sich Harald maximal als Genre-Gelegenheitsspieler. Wie werden sich die beiden also schlagen? Und würden sie freiwillig weiterspielen?

Rundentaktik-Veteran gegen -Einsteiger klingt nicht gerade fair, aber wir lassen die beiden Teilnehmer der Stunde der Kritiker zuja nicht gegeneinander antreten. Stattdessen stürzen sich(der Profi) und(Der Unerfahrene) gleich ins Getümmel der Solokampagne zur Tabletopumsetzung.Nach der Charaktererstellung, dem Intro und einer kurzen Tutorialmission geht es auch gleich zur Sache und die erste – nicht gerade kurze – Mission wartet auf die beiden. Mechs müssen gezogen, erste Gegner eliminiert werden. Und dann gibt es auch noch zahlreiche Feinheiten zu beachten. So können die Kampfkolosse beispielsweise überhitzen, außerdem können die Waffensysteme auf unterschiedliche Ziele ausgerichtet werden. Was für einen Genre-Fan noch vertraut klingen mag, kann einen Einsteiger allerdings schnell überfordern – ist es auch so bei Battletech? In der neuesten Stunde der Kritiker erfahrt ihr es: Würden Jörg Langer und Harald Fränkel Battletech – natürlich unabhängig voneinander und völlig subjektiv – nach der ersten Stunde weiterspielen?