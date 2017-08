GC 2017: Battletech angespielt und Neues zur Solokampagne erfahren

PC Linux MacOS

Kein Geringerer als Mitch Gitelman führte uns auf der Gamescom durch die aktuelle Demo von Battletech. Mitch gründete 2011 Harebrained Schemes zusammen mit FASA-Gründer Jordan Weisman, und beide haben schon vor vielen Jahren zusammen an Mech Commander und anderen FASA-Interactive-Titeln gearbeitet. Als Mitch in einer kurzen Präsentation af die 27 Jahre hinwies, die seit dem letzten Battletech-Rundentaktikspiel verstrichen sind, konnte der GamersGlobal-Reporter passend die aktuelle Retro Gamer 4/2017 zücken und auf den passenden Klassiker Check zu Crescent Hawk's Inception hinweisen...

Die eigentliche Demo zeigte nichts wesentlich Neues zu der Closed-Beta-Fassung, die wir ja vor einigen Monaten als Viertelstunde (zum Video) vorstellten. Im Detail gab es natürlich schon (Interface-) Änderungen, und auch die KI war angeblich kampfstärker und kann nun wohl wirklich auch die Spezialfähigkeiten der Piloten alle sinnvoll nutzen. "Angeblich" schreiben wir, weil wir das schlicht in der Kürze der Zeit nicht austesten konnten.

Uns gefiel vor allem ein neuer Kartentyp, der in einem Stadtgebiet spielte: Durch die Gebäude wird die Größe unserer Mechs viel deutlicher, als wenn sie im freien Gelände oder durch Wälder stapfen. Diese Karte spielte auf einer noch nicht terraformten Welt, auf der Sandstürme zusätzliche Deckung boten.

Viel mehr interessierte uns, was Mitch auf unsere immer wieder nebenher eingestreuten Fragen zur Kampagne zu erzählen bereit war. Schließlich soll auf ihr der Fokus von Battletech liegen, und nicht auf den Skirmish-Gefechten gegen KI oder andere Spieler. "Wobei", wie Mitch erzählt, "der Kampf gegen andere Spieler schon noch mal was anderes ist: Es spielt sich sehr viel mehr wie Katz-und-Maus oder wie Schach, wenn sich beide belauern und das Kampfsystem voll ausnutzen." Dieses setzt, zur Erinnerung, stark auf Sicht- und Sensorradien, zudem auf Waffensysteme unterschiedlicher Reichweite und Hitzeentwicklung. Jeder Mech ist einer von vier Gewichtsklassen zugeordnet, und diese ziehen streng hintereinander: Erst die leichten, dann die mittleren, dann die schweren und schließlich die Assault-Mechs. Ein Pilot kann aber freiwillig seinen Zug in spätere Phasen verzögern, was leichten Mechs die Gelegenheit gibt, zweimal direkt hintereinander zu ziehen.

Die Kampagne wird 2035 beginnen, also 30 Jahre vor der Clan-Invasion (die sicherlich auch irgendwann ein Thema werden wird, mögen wir behaupten). Der "nächste Meilenstein" aber seien aber erst mal die vierten Nachfolgekriege. Wir werden einer Königin helfen, die durch eine Intrige ihren Thron an ihren Onkel verloren hat. Sie will ihn wiederhaben, und wir als Söldnertrupp sollen dabei das Grobe erledigen.

Die Kampagne wird aus Story- sowie generierten Söldner-Missionen bestehen. Erstere treiben, wenig überraschend, die Handlung voran, letztere dienen vor allem dem Gewinn von Erfahrung und Ressourcen. Aber Achtung: Eure Piloten können sterben und sind dann permament aus dem Spiel. "Der Rückzug ist eine echte Option", erläutert uns Mitch: "Bevor du deinen Trupp verlierst, ist es besser, ihn zu retten und die Mission zu verlieren." Es kann auch besser sein, sich rechtzeitig zurückzuziehen, als schwer angeschlagen irgendwie doch noch zu gewinnen. Denn die Reparatur der Mechs wird wertvolle Ressourcen verschlingen, die man eigentlich für die Rekrutierung neuer Piloten und den Ankauf weiterer Mechs gebrauchen kann.

Auf einer Sternenkarte wird man den nächsten Zielplaneten auswählen, die Reise dorthin kann dann mehrere Wochen dauern. Euer Mutterschiff, die Argo, ("ein ziemlicher Schrotthaufen", so Mitch) dient also als Basis (siehe auch diese E3-News mit verlinktem Video). Ob man nur Planeten abklappert, ohne dass es einen strategischen KI-Gegner gibt, oder ob die Truppen des bösen Ursurpator-Onkels ebenfalls in der Galaxie herumfliegen, haben wir bei diesem Termin nicht in Erfahrung gebracht. Unsere Vorfreude auf Battletech ist dennoch nicht kleiner geworden.