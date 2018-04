Xbox-Live: Deals with Gold + Spring-Add-on-Sale

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb hat auf seinem Major-Nelson-Blog die Deals with Gold für die aktuelle Woche bekannt gegeben. Gold-Mitglieder können bis zum 16. April unter anderem Dirt 4 (Testnote: 8.5) und Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) für die Xbox One, sowie Alien Rage und Grid - Autosport (Testnote: 7.5) für die Xbox 360 günstiger erwerben. Die komplette Liste der Deals with Gold könnt ihr unterhalb dieser Zeilen einsehen.

Darüber hinaus wurde im Xbox Game Store ein Spring-Add-on-Sale mit diversen reduzierten DLCs und Erweiterungen gestartet. Unter anderem gibt es hier Zusatzinhalte zu Xcom 2 (Testnote: 9.0), Destiny 2 (Testnote: 8.5), Fallout 4 (Testnote: 9.5), Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) und Assassin's Creed Origins (Testnote: 9.0) günstiger zu ergattern. Ein paar Beispiele findet ihr weiter unten. Das komplette Angebot gibt es wie immer unter dem Link in den Quellenangaben:

Xbox One

Xbox 360

Spring-Add-on-Sale: