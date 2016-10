Faszination Achievements Report

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Erfolge, Trophäen, Errungenschaften. Wir gehen dem virtuellen Belohnungsphänomen auf den Grund und klären unter anderem, ob sich Achievements auf das Spieldesign auswirken.

Es ist der 22. November 2005: Microsoft veröffentlicht in den USA die Xbox 360, bei nicht wenigen Spielern landet an diesem Tag als erstes der Launchtitel Call of Duty 2 im Laufwerk. Sie starten das Spiel, absolvieren das Tutorial – und wundern sich über die sonderbare Meldung, die da auf dem Bildschirm aufpoppt. „Achievement unlocked – Completed Basic Training“.



Microsofts Idee war so simpel wie genial: Jeder Hersteller, der Spiele auf ihrer neuen Plattform veröffentlichen wollte, musste diese mit Achievements (im deutschen: Erfolge) versehen. Die gibt es für bestimmte Aktionen im Spiel, etwa wie in Call of Duty 2 für das Erreichen eines festgelegten Spielfortschritts. Das Prinzip dahinter war vor elf Jahren nicht neu, doch Microsoft ging mit seinem System einen Schritt weiter. Anstatt die Erfolge nämlich lediglich innerhalb des jeweiligen Spiels zu erreichen und betrachten zu können, funktionierten sie auf der Xbox 360 von Anfang an spieleübergreifend und wurden dem ebenfalls neu eingeführten Gamerscore hinzugerechnet.



Relativ schnell wurde deutlich, dass Microsoft mit seinen Achievements eine Lücke entdeckt hatte. Erste Communitys bildeten sich, deren Mitglieder sich bis heute zum einen ein Wettrennen um den höchsten Gamerscore liefern und zum anderen gegenseitig mit Text- und Videobeschreibungen aushelfen, um Lösungen für besonders schwere Erfolge anzubieten. Auf den folgenden Seiten möchten wir die Faszination hinter den Achievements nun einmal etwas genauer beleuchten, und unter anderem mit Hilfe eines Psychologen klären, warum sich so viele Spieler von ihnen in den Bann ziehen lassen. Außerdem lassen wir einen leidenschaftlichen Sammler aus unserer Community, einen Hersteller sowie einen Ersteller von speziellen Video-Guides zu Wort kommen.



XBox als Vorreiter

Call of Duty 2 war als Launchtitel auf der Xbox 360 eines der ersten Spiele mit Achievements – und kein leichter dazu. Der Erfolg des Achievement-Systems entging auch anderen Herstellern nicht, die folglich auf den Zug aufsprangen. Valve zog bei ihrer Vertriebsplattform Steam etwa 2007 mit ihren Errungenschaften nach, Sony‘s Trophäen erhielten ein Jahr später Einzug in das Playstation-Ökosystem. Gerade bei den Japanern brachte das aber ein paar Besonderheiten mit sich – schließlich war die PS3 schon seit Ende 2006 auf dem Markt. Zahlreiche frühe Spiele für die Konsole, darunter etwa die Launchtitel MotorStorm und Resistance - Fall of Men, besitzen daher keine Trophäen. Bei einzelnen Titeln wie Uncharted - Drakes Schicksal wurden sie hingegen per Patch hinzugefügt.



Weitere Hersteller wie Apple versuchten ebenfalls, ein eigenes Achievement-System auf ihrer Plattform zu etablieren. Ihr Game Center auf iOS-Geräten konnte sich jedoch nie durchsetzen und gilt mittlerweile als gescheitert. Doch egal, welche Plattform – das grundsätzliche Prinzip bleibt bei allen dasselbe. Unterschiede gibt es bei genauerem Betrachten trotzdem zu Genüge, wobei wir uns hier ausschließlich auf die großen Drei, also Microsoft, Sony und Valve (Steam) beschränken wollen.



Auf der PlayStation seht ihr, wie selten eine Trophäe ist. Die Funktion wird in Kürze auch von Microsoft übernommen. Um Microsoft-Achievements zu sammeln, benötigt ihr eine Xbox 360 oder eine Xbox One, bei Spielen aus dem recht neuen Play-Anywhere-Programm zählen auch die Windows-10-Fassungen. Darüber hinaus unterstützen auch einige Titel auf Windows-Mobilgeräten und PC-Spiele des mittlerweile eingestellten Games for Windows Live Achievements. Jedes Spiel verfügt in der Ursprungsversion über einen maximalen Gamerscore, der auf der Xbox One generell bei 1.000 Punkten angesetzt ist. Auf der Xbox 360 hingegen galt der Wert nur für Vollpreisspiele, Arcade Games waren anfangs mit 200, später mit 400 Punkten ausgestattet. Um die volle Punktzahl zu erreichen, müsst ihr allerdings auch alle einzelnen Erfolge freischalten, deren Zahl von Titel zu Titel schwankt, bei großen Spielen jedoch im Regelfall bei etwa 50 liegt. Abhängig von ihrer Schwierigkeit sind die Erfolge außerdem unterschiedliche Punktzahlen wert – das Tutorial abzuschließen gibt daher im Normalfall weniger Gamerscore, als den Endboss auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu besiegen.

Von Trophäen und Errungenschaften