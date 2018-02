Xbox Game Pass: Rise of the Tomb Raider ab März im Abo-Programm

PC 360 XOne PS4 Linux MacOS

Im vergangenen Monat verkündete Microsoft, dass sämtliche Xbox-One-Exklusivtitel zukünftig direkt beim Launch in das kostenpflichtige Abo-Programm Xbox Game Pass aufgenommen werden. Gleichzeitig versprach der Redmonder Hersteller der Auswahl monatlich neue Titel hinzuzufügen. Auch für den März sind mehrere Titel vorgesehen. Welche das sein werden, ist zwar noch nicht bekannt, wie Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb allerdings jüngst via Twitter verriet, wird das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) von Crystal Dynamics bei den Neuzugängen dabei sein.

Welche Spiele uns noch erwarten und wann diese konkret verfügbar sein werden, wird Microsoft laut Hryb nächste Woche bekanntgegeben. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Xbox Game Pass kostet monatlich 9,99 Euro und gewährt euch dafür Zugriff auf mehr als 100 Titel, die ohne Einschränkungen gespielt werden können. Interessierte können das Abo-Programm für 14 Tage kostenfrei ausprobieren. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.