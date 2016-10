PSVR: Rise of the Tomb Raider angespielt

PS4

Rise of the Tomb Raider ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach unserem Unboxing-Video, der Inbetriebnahme der Playstation VR und den ersten Videos zu Driveclub VR und Batman - Arkham VR geht es nun weiter mit unseren VR-Spieleberichten in Videoform. Diesmal stürzt sich Benjamin inin das (vorerst) VR-exklusive neue Zusatzkapitel, in dem er mit Lara das Croft-Manor erkundet.Viel Spaß beim Anschauen!Ein Hinweis noch zu den Spieleaufnahmen: Das TV-Signal, das von uns für diese Aufnahmen auch abgegriffen wurde, verschiebt den Bildausschnitt ein wenig nach oben. Aus diesem Grund wirkt es so, als würde Benjamin beim Spielen ständig ein wenig nach oben schauen.