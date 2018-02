Sleeping Dogs: Verfilmung laut Hauptdarsteller nach wie vor in Arbeit

PC 360 XOne PS3 PS4

Sleeping Dogs ab 4,44 € bei Amazon.de kaufen.

Anfang März des vergangenen Jahres gab der japanische Entwickler und Publisher Square Enix bekannt, dass an einer Verfilmung zum Action-Adventure Sleeping Dogs (Testnote: 7.5) gearbeitet werde. Für die Hauptrolle wurde der chinesische Schauspieler und Martial-Arts-Star Donnie Yen (Bodyguards and Assassins, The-Monkey-King-, Flash-Point- und Ip-Man-Reihe) verpflichtet. Seitdem ist es allerdings recht ruhig um das Projekt geworden. Nun meldete sich Yen auf Instagram zu Wort und bestätigte, dass an dem Film weiterhin gearbeitet werde.

In dem Beitrag schreibt der Darsteller: „Großartige Dinge brauchen manchmal ihre Zeit. Sleeping Dogs ist nach wie vor in Arbeit. Seid ihr dafür bereit?“. Auch wenn ursprünglich angenommen, ist es bisher noch unklar, ob Yens Charakter auf dem Protagonisten Wei Shen aus der Spielvorlage basiert. Im Spiel ist Shen ein Undercover-Cop, der Hongkongs Triaden infiltriert. Der Film wird von Original Film (The Fast and the Furious) und DJ2 Entertainment (Sonic the Hedgehog Movie) produziert. Sobald mehr Details bekannt werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.