United Front Games: Sleeping-Dogs-Studio muss schließen // Rückerstattungen für Smash+Grab [U]

PC 360 XOne PS3 PS4

Sleeping Dogs ab 4,69 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 20. Oktober:

Mittlerweile haben sich die Entwickler via Steam zu Wort gemeldet. Auf die Schließung des Studios gehen sie in dem kurzen Statement zwar nicht ein, allerdings bedanken sie sich bei allen Spielern von Smash+Grab und geben bekannt, dass sie den Titel nicht mehr weiter entwickeln und unterstützen werden. Man habe Valve darum gebeten, allen Kunden den Kaufbetrag zurückzuerstatten – unabhängig vom Kaufdatum oder der bisherigen Spielzeit. Solltet ihr von der Rückerstattung Gebrauch machen wollen, sollt ihr sie über das übliche Refund-Tool von Steam einleiten.

Ursprüngliche News vom 18. Oktober:

Einer aktuellen Meldung von Gamespot zufolge muss United Front Games, die unter anderem für Sleeping Dogs und Little Big Planet Karting verantwortlich zeichneten, seine Pforten schließen. Genaue Gründe für die Schließung sind derzeit noch nicht bekannt, auch gibt es kein offizielles Statement des in Kanada ansässigen Studios.

Zuletzt arbeitete United Front Games an dem Multiplayer-Actionspiel Smash+Grab, das am 27. September dieses Jahres via Steam Early Access veröffentlicht wurde. Der Titel war erst am vergangenen Wochenende kostenlos im Rahmen einer Steam-Promo spielbar. Besonders pikant: Während der Gratis-Aktion lockten die Entwickler noch mit einem Rabatt von 15 Prozent, der den Preis auf 17 Dollar senkte. Mittlerweile kann das Spiel allerdings nicht mehr über Steam erworben werden. Ob und wie es mit Smash+Grab sowie dem Studio weitergeht, ist ungewiss.