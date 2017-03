Sleeping Dogs: Verfilmung mit Martial-Arts-Star Donnie Yen in der Hauptrolle geplant

PC 360 XOne PS3 PS4

Nachdem letztes Jahr Warcraft und Assassin’s Creed im Kino zu sehen waren und aktuell noch unter anderem an Verfilmungen von Uncharted, Ghost Recon und Splinter Cell gearbeitet wird, wurde nun mit Sleeping Dogs das nächste Videospiel-Franchise für die große Leinwand angekündigt. Die Produktion werden laut Deadline Hollywood die beiden Studios Original Film (The Fast and the Furious), sowie DJ2 Entertainment (Sonic the Hedgehog Movie) übernehmen.

Für die Hauptrolle konnte man den chinesischen Schauspieler und Martial-Arts-Star Donnie Yen gewinnen. Fans kennen Yen aus Filmen, wie Bodyguards and Assassins, The Lost Bladesman, sowie der The-Monkey-King-, Flash-Point- und der Ip-Man-Reihe. Zuletzt war er in Star Wars - Rogue One und xXx - Die Rückkehr des Xander Cage zu sehen. Um den neuen Streifen rund um den Action-Star Vin Diesel in China zu promoten wurde Yen aufgrund seiner Beliebtheit auf den chinesischen Filmplakaten in den Vordergrund gerückt - mit Erfolg, denn der Film avancierte in China zum größten Imax-Februar-Debut seit dem 2014 erschienenen The Monkey King 2.

Im 2012 für PC und Konsolen veröffentlichten Action-Adventure Sleeping Dogs (Testnote: 7.5) taucht der Spieler als Undercover-Cop Wei Shen in die Hongkonger Unterwelt ein und versucht die berüchtigte Triaden-Gruppe Sun Yee On von ihnen heraus zu infiltrieren und zu zerschlagen. Im Spiel wurde Wei Shen noch vom Schauspieler Will Yun Lee (Hawaii Five-0) portraitiert.